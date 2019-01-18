﻿ Депутат: в школах остро не хватает учителей по латышскому языку, Mixnews.lv

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Депутат: в школах остро не хватает учителей по латышскому языку (6)

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Эксклюзив | 18 января 2019 года, 07:32

В Латвийских школах наблюдается новая негативная тенденция, когда не хватает учителей по английскому и латышскому языкам. Об этом в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom рассказала депутат Сейма от партии "Согласие" и член парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Эвия Папуле.

"Уже какое-то время в Латвии не хватает учителей английского языка. Но то, что не хватает учителей латышского языка, как родного, это довольно новая тенденция. Это значит, что не хватает учителей для латышского языка не только в русскоязычных школах, но и в латышских. Мы думали, как решать эту проблему. Рассматривали вариант совмещения обязанностей, когда учитель по латышскому мог бы преподавать в латышской школе, а затем и в школе нацменьшинств", - сказала депутат.

По словам, Папуле, много лет проработавшей в вузе, причина этого, в сокращении бюджетных мест на профессию учитель латышского языка для латышских школ.

"Не готовятся учителя, люди не идут в вузы. Поскольку я 26 лет работала в Латвийском университете, то я знаю, что каждый год сокращалось количество бюджетных мест по этой специальности. Именно поэтому уменьшилось количество желающих освоить ее. Несколько лет существовал такой взгляд, и это до сих пор говорится, что учителей на рынке труда очень много, количество детей сокращается, берите их... Но откуда? Если учителя уходят из школы, они же не приходят обратно", - подчеркнула Папуле.

По словам депутата, учителей по английскому тоже не хватает, но ту немного другая ситуация.

"В свое время учителя поуходили в частную сферу - работать репетиторами и так далее. Потом они стали постепенно возвращаться", - сказала гостья радио Baltkom.

Напомним, незадолго до выборов в парламент Эвия Папуле была выдвинута кандидатом от партии "Согласие" на должность министра образования. При ее выдвижении лидер "Согласия" Нил Ушаков характеризовал Папуле как одного из лучших специалистов в вопросах образования, многие годы проработавшей на руководящих должностях в Министерстве образования.

Комментарии 6
Well2 часа назад
Как не хватает?! Вон сколько доярок, трактористов! А зачем забываете о латышских троллях? Странно. Такие как они могут сидеть во всяких госучреждениях и на русских ветках, а в школах не могут? Тем паче - учить русских детей. Даёшь образование от хуторян!!
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Сколько я помню,2 часа назад
Учителей латышского языка всегда не хватало в русских школах. И учебники всегда были убогие. А для самостоятельного обучения вообще только один советский учебник годится (плюс-минус). Очень не любят латыши обучать представителей других национальностей своему языку.
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Шок2 часа назад
Какое скромное заявление. Да их вообще нет! Как ушли в 90 годы в частные языковые фирмы, так никто и не вернулся. Поэтому что латышские,что русские дети разговаривают на едином языке - русском матерном...
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