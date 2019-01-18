﻿ Депутат: в школах остро не хватает учителей по латышскому языку, Mixnews.lv

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В Латвийских школах наблюдается новая негативная тенденция, когда не хватает учителей по английскому и латышскому языкам. Об этом в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom рассказала депутат Сейма от партии "Согласие" и член парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Эвия Папуле.

"Уже какое-то время в Латвии не хватает учителей английского языка. Но то, что не хватает учителей латышского языка, как родного, это довольно новая тенденция. Это значит, что не хватает учителей для латышского языка не только в русскоязычных школах, но и в латышских. Мы думали, как решать эту проблему. Рассматривали вариант совмещения обязанностей, когда учитель по латышскому мог бы преподавать в латышской школе, а затем и в школе нацменьшинств", - сказала депутат.

По словам, Папуле, много лет проработавшей в вузе, причина этого, в сокращении бюджетных мест на профессию учитель латышского языка для латышских школ.

"Не готовятся учителя, люди не идут в вузы. Поскольку я 26 лет работала в Латвийском университете, то я знаю, что каждый год сокращалось количество бюджетных мест по этой специальности. Именно поэтому уменьшилось количество желающих освоить ее. Несколько лет существовал такой взгляд, и это до сих пор говорится, что учителей на рынке труда очень много, количество детей сокращается, берите их... Но откуда? Если учителя уходят из школы, они же не приходят обратно", - подчеркнула Папуле.

По словам депутата, учителей по английскому тоже не хватает, но ту немного другая ситуация.

"В свое время учителя поуходили в частную сферу - работать репетиторами и так далее. Потом они стали постепенно возвращаться", - сказала гостья радио Baltkom.

Напомним, незадолго до выборов в парламент Эвия Папуле была выдвинута кандидатом от партии "Согласие" на должность министра образования. При ее выдвижении лидер "Согласия" Нил Ушаков характеризовал Папуле как одного из лучших специалистов в вопросах образования, многие годы проработавшей на руководящих должностях в Министерстве образования.