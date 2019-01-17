﻿ Астрофизик на Baltkom: фильм "Интерстеллар" мне не понравился, Mixnews.lv

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Российский астроном, доктор физико-математических наук, профессор и заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Вибе заявил, что фильм "Интерстеллар", основанный на научных работах американского физика и астронома Кипа Торна не произвел на него впечатления. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также отметил, что будет не одобрен коллегами за сказанное, так как картина получила положительные отзывы кинокритиков и высокие оценки зрителей, в том числе и ученых.

"Я скажу правду, и возможно не буду одобрен коллегами. Мне фильм "Интерстеллар" не понравился. Он не произвёл на меня впечатления. Я даже научно-фантастические фильмы оцениваю, как произведение искусства... Создатели этой картины очень ответственно подошли к научной стороне дела, но на мой взгляд, даже глубокая проработка научных деталей не спасла его. Как художественный фильм он мне не интересен", - отметил Вибе.

Напомним, премьера "Интерстеллара" состоялась 2014 году. Научно-фантастический фильм, снятый Кристофером Ноланом по сценарию, написанному в соавторстве с Джонатаном Ноланом. Фильм повествует о путешествиях группы исследователей, которые используют недавно обнаруженный пространственно-временной тоннель, чтобы обойти ограничения полёта человека в космосе и покорить огромные расстояния на межзвёздном корабле.

Фото: flickr.com/Tesco ČR