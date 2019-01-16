﻿ Политолог: каждый следующий президент Украины хуже предыдущего, Mixnews.lv

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Каждый новоизбранный президент Украины хуже предыдущего главы государства. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил украинский политолог, основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Я считаю, что этот процесс национализации украинского государства, разрыва с русским миром - необратим. Другое дело, что при форс-мажорном сценарии территория Украины может оказаться не такой обширной как сегодня – это исключить невозможно, учитывая, что каждый следующий президент у нас хуже, чем предыдущий. В российском влиянии на территории Украины были плюсы и минусы, а сейчас освободились от всего и от минусов, и от плюсов. В итоге этого освобождения украинские граждане выступают в роли страдательного субъекта, который теперь недополучает материальных и культурных благ", - сказал он.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Непосредственно голосование пройдет 31 марта 2019 года. По состоянию на 15 января на пост президента страны зарегистрированы восемь кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Рейтинг нынешнего президента Украины Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%.

В эфире радио Baltkom украинский политолог Погребинский также заявил, что несмотря на многочисленные обвинения в адрес России, эту страну нельзя назвать агрессором.

Фото: flickr.com/Franz Johann Morgenbesser