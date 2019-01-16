﻿ Уйдут по-английски? Baltkom-online о последствиях провала соглашения по Brexit, Mixnews.lv

Уйдут по-английски? Baltkom-online о последствиях провала соглашения по Brexit
Эксклюзив | 16 января 2019 года, 14:14
Сегодня, после 16.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться провал в британском парламенте соглашения с Евросоюзом по Brexit.
Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Напомним, Британская палата общин во вторник вечером подавляющим большинством голосов отклонила согласованный правительством Британии и Евросоюзом проект договора о выходе из ЕС.
Это может привести к отставке правительства, досрочным выборам, отсрочке "брексита" и даже повторному референдуму о членстве Британии в Евросоюзе.