﻿ Уйдут по-английски? Baltkom-online о последствиях провала соглашения по Brexit, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Сегодня, после 16.00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться провал в британском парламенте соглашения с Евросоюзом по Brexit.

Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Напомним, Британская палата общин во вторник вечером подавляющим большинством голосов отклонила согласованный правительством Британии и Евросоюзом проект договора о выходе из ЕС.

Это может привести к отставке правительства, досрочным выборам, отсрочке "брексита" и даже повторному референдуму о членстве Британии в Евросоюзе.