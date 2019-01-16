﻿ Даунинг стрит на Baltkom: Мэй намерена довести Brexit до конца, Mixnews.lv

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена выиграть голосование по вотуму недоверия ее правительству и таким образом вернуться к процессу выхода страны из Евросоюза. Об этом радио Baltkom заявили в пресс-службе Даунинг стрит, 10 - официальной резиденции британского премьера.

"Премьер-министр вчера уже заявила, что в качестве следующего шага в процессе Brexit она намерена добиться заключения сделки с Евросоюзом. Вотум недоверия же является делом Палаты общин. Однако премьер намерена выиграть голосование и продолжить свою работу", - сказали в резиденции Мэй.

Британский парламент во вторник вечером подавляющим большинством голосов отклонил согласованный правительством Великобритании и Евросоюзом проект договора о Brexit. Сегодня британский парламент рассмотрит вотум недоверия правительству Терезы Мэй.