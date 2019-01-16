﻿ Экс-министр: политик необязательно должен быть специалистом в своей отрасли, Mixnews.lv

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Политик, занимающий высокий пост, не обязательно должен быть специалистом в своей отрасли, более важно - чтобы он окружил себя специалистами, которые помогут ему принять правильные решение. Такое мнение, комментируя кандидатуру Илзе Винькеле на пост министра здравоохранения в новом правительстве, высказала бывшая глава Минздрава Ингрида Цирцене.

"Политик не всегда должен быть профессионалом, если он настоящий политик. Если человек специализируется на других вопросах, то он должен собрать вокруг себя такую команду, на которую можно положиться и которая знакома с ситуацией. Я знаю политиков, которые всю жизнь работают в разных сферах и делают это очень успешно, потому что они работают вместе со специалистами конкретной отрасли. При этом Винькеле сказала, что необходимо исключать из системы тех, кто работает вне Латвии. Но это невозможно, так как в Евросоюзе есть свобода передвижения - и людей, и товаров. Если я работаю в Испании, я не знаю, надо ли мне сообщать об этом в Латвию", - сказала Цирцене в эфире радио Baltkom.

Напомним, бывший министр благосостояния Латвии Илзе Винькеле претендует на пост министра здравоохранения в правительстве Кришьяниса Кариньша.

Ранее Винькеле заявила, что деление услуг здравоохранения на две корзины следует отложить на год.

Ингрида Цирцене занимала этот пост с 2003 по 2004 и с 2011 по 2014 годы.

Фото: Flickr/Valsts kanceleja/ State Chancellery