﻿ Журналист The Guardian: британскую оппозицию никто не пустит к власти, Mixnews.lv

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выиграет голосование по вотуму недоверия ее правительству и останется у власти. Уверенность в этом в интервью радио Baltkom высказал британский журналист и публицист, замредактора отдела международной информации газеты The Guardian Джонатан Стил.

"Отставка премьер-министра исключена, она выдержит вотум недоверия и смены власти не будет. Даже несмотря на то, что в партии консерваторов наблюдается раскол. Консерваторы не будут голосовать за ее отставку, потому что они не хотят допустить лейбористов к власти. Кроме того, у госпожи Мэй есть поддержка ирландской правой партии (Демократическая юнионистская партия - Mixnews). Поэтому смены правительства можно не ждать. Оппозицию к власти не допустят. Что касается протестов, они происходят постоянно в течение последних недель, но люди не выступают за отставку Мэй - они хотят второго референдума", - сказал Стил.

Британский парламент во вторник вечером подавляющим большинством голосов отклонил согласованный правительством Великобритании и Евросоюзом проект договора о Brexit. Сегодня британский парламент рассмотрит вотум недоверия правительству Терезы Мэй.