﻿ Российский актер: у меня есть друзья геи, но я против пропаганды ЛГБТ!, Mixnews.lv

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Российский актер театра и кино, участник юмористического шоу "6 кадров" Андрей Кайков заявил, что является противником пропаганды ЛГБТ-сообщества. В программе "Абонент доступен" на радио Baltkom он при этом подчеркнул, что в его окружении есть представители нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Знаете, Барышникова спросили - много ли среди артистов балета гомосексуалистов? Он ответил, что их столько же, столько среди слесарей. У меня есть друзья нетрадиционной ориентации, близкие друзья, хорошие люди. Однако я не хочу, чтобы моих детей принуждали к этому. У меня три сына, понимаете. Я нормально отношусь к тем представителям нетрадиционной ориентации, которые не выпячивают ее искусственно и напоказ – я такой, а ты не так на меня посмотрел, поэтому ты плохой! У меня масса знакомых гомосексуалистов, мы за столом вместе сидим. Но зачем кричать о том, что это хорошо и правильно? Насчет правильности этого я не уверен", - сказал актер.

Напомним, также в интервью Baltkom Кайков заявил, что обвинения, которые сегодня поступают в адрес России от других стран, бездоказательны.

Фото: Flickr/The Village Україна