﻿ Эксперт: из-за плохих дорог Латвия ежегодно теряет 880 млн евро, Mixnews.lv

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Каждый год Латвия теряет 880 млн евро из-за того, что многие дороги в стране находятся в плохом состоянии. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs, экс-премьер-министр Латвии, бывший мэр Риги, а также командир Ордена Трех звезд Андрис Берзиньш.

"Разве это мудрая политика, если автоводители ездят по дорогам плохого качества, теряют время на низкие передачи, тратят больше топлива, а это засоряет нашу зеленую страну и влечет за собой тепличные эффекты, из-за чего мы ежегодно теряем 880 млн евро. Согласно средним расчетам, именно столько денег ушло за прошлый год. Разве не лучше было бы напрячься и заложить эти средства? Деньги уходят на дополнительные топливо и время, на эксплуатацию автомобилей - то, что мы теряем на плохих дорогах. Эти деньги - наша конкурентоспособность", - указал экс-премьер.

Берзиньш заявил, что поводом для гордости общества Latvijas ceļu būvētējs являются главные дороги страны.

Между тем, региональные и местные дороги находятся в очень плачевном состоянии, признал он.

"Мы гордимся главными дорогам. Дорога в Даугавпилс - тут нужно сказать "спасибо" еврофондам, они позволили нам сделать рывок на главных дорогах. На региональных дорогах такого продвижения нет - это минус. Большая часть местных дорог находятся в жутком состоянии, их надо ремонтировать. Но за европейские деньги это никто делать не будет, ремонтировать надо самим", - подчеркнул Берзиньш.

Как ранее писал Mixnews, Латвия заняла 107 место в рейтинге качества дорог по версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017-2018.

Кроме того, у Латвии самая низкая позиции и среди стран Балтии — Литва расположилась на 37-м месте, а Эстония заняла 38-ю строчку в рейтинге.

Всего в перечне учтены 137 стран.