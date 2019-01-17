﻿ Эксперт: из-за плохих дорог Латвия ежегодно теряет 880 млн евро, Mixnews.lv

Эксперт: из-за плохих дорог Латвия ежегодно теряет 880 млн евро (4)

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Эксклюзив | 17 января 2019 года, 09:06

Каждый год Латвия теряет 880 млн евро из-за того, что многие дороги в стране находятся в плохом состоянии. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs, экс-премьер-министр Латвии, бывший мэр Риги, а также командир Ордена Трех звезд Андрис Берзиньш.

"Разве это мудрая политика, если автоводители ездят по дорогам плохого качества, теряют время на низкие передачи, тратят больше топлива, а это засоряет нашу зеленую страну и влечет за собой тепличные эффекты, из-за чего мы ежегодно теряем 880 млн евро. Согласно средним расчетам, именно столько денег ушло за прошлый год. Разве не лучше было бы напрячься и заложить эти средства? Деньги уходят на дополнительные топливо и время, на эксплуатацию автомобилей - то, что мы теряем на плохих дорогах. Эти деньги - наша конкурентоспособность", - указал экс-премьер.

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Берзиньш заявил, что поводом для гордости общества Latvijas ceļu būvētējs являются главные дороги страны.

Между тем, региональные и местные дороги находятся в очень плачевном состоянии, признал он.

"Мы гордимся главными дорогам. Дорога в Даугавпилс - тут нужно сказать "спасибо" еврофондам, они позволили нам сделать рывок на главных дорогах. На региональных дорогах такого продвижения нет - это минус. Большая часть местных дорог находятся в жутком состоянии, их надо ремонтировать. Но за европейские деньги это никто делать не будет, ремонтировать надо самим", - подчеркнул Берзиньш.

Как ранее писал Mixnews, Латвия заняла 107 место в рейтинге качества дорог по версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017-2018.

Кроме того, у Латвии самая низкая позиции и среди стран Балтии — Литва расположилась на 37-м месте, а Эстония заняла 38-ю строчку в рейтинге.

Всего в перечне учтены 137 стран.

Комментарии 4
А где ж был этот умник, когда был у власти?46 минут назад
Андрис Берзиньш (латыш. Andris Bērziņš, род. 4 августа 1951 года в Риге) — латвийский политик («Латвийский путь»). В 1994—1995 гг. — министр благосостояния, в 1993—1994 и 1995—1997 гг. — государственный министр труда в подчинении министра благосостояния, в 1997—2000 гг. — мэр Риги. В 2000—2002 гг. — премьер-министр Латвии.

Биография
Родился в Риге, затем жил в Огре, где окончил школу. Высшее образование на факультете истории и философии Латвийского университета. После окончания школы он работала учителем истории, но вскоре обратился к административной работе. Уже во времена Латвийской ССР он работал в государственной администрации (Государственный комитет по профессиональному техническому образованию и Комитет по труду и социальным вопросам), с 1979 по 1989 год он также был членом Коммунистической партии.

После восстановления независимости Латвийской Республики он занимал высокие должности в исполнительной власти: заместитель директора Департамента социального обеспечения Министерства экономики (1990-1992 годы), заместитель министра и директор департамента труда Министерства благосостояния (1992-1993 годы).
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вова45 минут назад
Не из-за плохих дорог теряет Латвия , а из-за воров , временщиков и политически зашоренных дураков у власти , думающих очем угодно , но не о процветании Мамини.
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Alex22 минуты назад
Это не эксперт ...это пенсионер Берзиньш на радио
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