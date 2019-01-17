﻿ Эксперт: дума вправе ввести бесплатные обеды в школе для отличников, Mixnews.lv

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Эксперт: дума вправе ввести бесплатные обеды в школе для отличников (3)

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Эксклюзив | 17 января 2019 года, 14:17

Дума Кримулдского края имеет полное право вводить бесплатные обеды для наиболее успевающих школьников, если она считает это нужным. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис.

"Не знаю подробностей, но я уверен, что Кримулда дала бесплатные обеды детям из малообеспеченных семей. Но это отдельная история. Платить придется некоторым детям из благополучных семей. Есть самоуправления которые обеспечивают бесплатные обеды для всех школьников. Есть те, кто обеспечивают их до 9-го класса. Если самоуправление так решило, возможно, оно хочет, чтобы жители оценили эту идею как избиратели. ", - указал он.

Напомним, депутаты думы Кримулдского края решили выделить оплаченные самоуправлением обеды, стоимостью 1,90 евро, с января по май учащимся Кримулдской средней школы, средняя оценка которых за первый семестр учебного года была 7,5 баллов и выше.

Ученики основной школы Гарлиба Меркеля Ледургас с успеваемостью в 7,5 баллов и выше за первый семестр учебного года 2018/2019 также будут обеспечены обедами стоимостью 1,28 евро.

Комментарии 3
Патриот1 час назад
Этот эксперт ублюдок должен провериться у психиатра и не у одного! Знаю точно, если так сделают то этих же отличников теже дети малоимущих и просто нормальные детишки будут чморить и гнобить до конца школы. Вот тут им уже точно ни кто не поможет!
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Miss Ann Thrope1 час назад
Говно а не эксперт. Такого никогда не будет. Или для всех, иди только для малоимущих иди для никого
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Patriot1 час назад
Doma ir laba, jo bèrni sapratìs, ka par centìbu un labàm sekmèm vini var sanemt gan bonusu, gan arì vecàku uzslavu.
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