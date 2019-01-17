﻿ Эксперт: дума вправе ввести бесплатные обеды в школе для отличников, Mixnews.lv

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Дума Кримулдского края имеет полное право вводить бесплатные обеды для наиболее успевающих школьников, если она считает это нужным. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис.

"Не знаю подробностей, но я уверен, что Кримулда дала бесплатные обеды детям из малообеспеченных семей. Но это отдельная история. Платить придется некоторым детям из благополучных семей. Есть самоуправления которые обеспечивают бесплатные обеды для всех школьников. Есть те, кто обеспечивают их до 9-го класса. Если самоуправление так решило, возможно, оно хочет, чтобы жители оценили эту идею как избиратели. ", - указал он.

Напомним, депутаты думы Кримулдского края решили выделить оплаченные самоуправлением обеды, стоимостью 1,90 евро, с января по май учащимся Кримулдской средней школы, средняя оценка которых за первый семестр учебного года была 7,5 баллов и выше.

Ученики основной школы Гарлиба Меркеля Ледургас с успеваемостью в 7,5 баллов и выше за первый семестр учебного года 2018/2019 также будут обеспечены обедами стоимостью 1,28 евро.