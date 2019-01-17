﻿ Клементьев: Чакша "болела” за деньги, а теперь за людей, Mixnews.lv

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В начале обсуждения реформы финансирования здравоохранения министр Анда Чакша была заинтересована в дополнительном бюджете для отрасли, а теперь, когда в будущем правительстве она будет в роли депутата от оппозиции, она заняла сторону человека. Так депутат Сейма, член комиссии по социальным делам и труду Андрей Клементьев прокомментировал радио Baltkom голосование за перенос на 1 июля деление услуг здравоохранения на две корзины.

"В начале обсуждения она рассчитывала, что может быть министром в будущем правительстве, она защищала систему как министр, чиновник и политик, который заинтересован, чтобы дополнительные взносы поступали на счета бюджета здравоохранения, тем самым облегчило ей жизнь и финансирование медицины. Она рассчитывала на этот миллион, который должны были внести в качестве добровольных взносов. Потом она поняла, что ее статус изменен, в будущем правительстве она будет депутатом от оппозиции. Поэтому она возложила эту ответственность и поиск дополнительных средств на будущих министров и правительство. Теперь она больше отвечает за процесс, а не за конечный результат. Теперь это проблема будущего министра", - сказал Клементьев.

Напомним, Сейм сегодня в окончательном чтении принял закон, предусматривающий перенос на 1 июля деление услуг здравоохранения на две корзины. Чакша, которая еще 8 января заявляла, что деление услуг здравоохранения на две корзины откладывать не надо, так как технически оно будет возможно в течение ближайших недель, сегодня проголосовала за перенос деления на полгода.

В интервью радио Baltkom Чакша отметила, что проголосовала таким образом, чтобы было время внести изменения в этот закон.

"В группе людей с третьей группой инвалидностью очень много тех, кто не работает, а их пенсия составляет 64 евро. Из-за этого они не смогут получать полную корзину услуг. Поэтому я проголосовала за перенос деления на полгода. За это время мы можем принять поправки, чтобы эта группа людей была внесена в список лиц, которые получают полную корзину услуг. Изначально Минздрав внес эту группу в список, но предыдущий Сейм определил, что эти люди смогут получать полную корзину услуг только с 2021 года. Но сегодня мы видим, что у нас очень много инвалидов третьей группы не могут работать, поэтому норму надо пересмотреть", - сказала Чакша.

Как сообщалось ранее, с 2019 года услуги здравоохранения в Латвии планировалось разделить на две корзины - основную и полную.

Фото: Flickr/Veselības ministrija