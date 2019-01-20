﻿ Вице-мэр Риги рассказал о вариантах ремонта "разрушающихся балконов", Mixnews.lv

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Вице-мэр Риги и глава комитета городской собственности Олег Буров в интервью радио Baltkom рассказал, на какие категории делятся балконы и каким образом, если есть такая необходимость, можно провести их ремонт.

По словам Бурова, балконы делятся на несколько категорий.

"Во-первых, есть балконы исторических домов. Многие из них в плохом состоянии, например, конкретно - металлические основания. Можно все эти дома классифицировать как развалины и установить для владельцев повышенную ставку на налог. В свою очередь у владельцев есть возможность поучаствовать в софинансировании Рижской думы. Здесь хорошо действуют так называемые малые программы, благодаря которым за не более пяти тысяч евро можно восстановить балкон. Есть балконы, которые защищают зеленой сеткой, но это тоже не решение проблемы и за это тоже действует повышенная ставка налога", - пояснил Буров.

Ко второй категории балконов или лоджий, по его словам, относятся дома советской постройки.

"Вторая категория — это балконы домов, построенных в советское время. Есть балконы, а есть лоджии. Если мы говорим о балконах, то там разное состояние, в том числе и не очень хорошее. За них отвечают владельцы этих квартир — это их ответственность", - подчеркнул Буров.

При этом, по его словам, за состоянием этих балконов должна следить обслуживающая дом организация.

"В основном этим у нас занимается Rīgas namu pārvaldnieks. Они должны обобщить эту информацию и, соответственно, стимулировать и обращать внимание владельцев балконов на то, что эту ситуацию нужно исправлять", - сказал вице-мэр.

Пока что юридически, по словам Бурова, такая программа, где можно софинансировать дома, не являющиеся памятниками архитектуры, не существует. Если жильцы создали кооперативное общество по обслуживанию дома, то они могут получить 50% от работ, связанных с энергосбережением.

Вторая часть - это визуальная составляющая, она в особенности касается лоджий, и за этой ситуацией следит Стойуправа, уточнил вице-мэр.

"Мы видим, зачастую в наших районах, что там всевозможные цвета радуги, всевозможные решения по застеклению лоджий, это не правильно, поэтому Строительное управление разрабатывает проект типового решения застекления лоджий", - заключил Буров.

Напомним, как сообщили строительные специалисты после исследования по заказу Министерства экономики, многие балконы многоэтажных домов времен Хрущева уже существенно изношены, находятся в критическом состоянии или даже подлежат демонтажу.

"Согласно подсчетам, расходы на один балкон составляют более 200 евро, но в отдельных случаях эта сумма может достигать и тысячи. Например, полный демонтаж старого балкона и установка нового обойдется в 4000 евро. Есть разные варианты: можно балкон укрепить, демонтировать старый и поставить новый, или же снять балкон вовсе",- рассказал представитель минэкономики Эдмундс Валантис.

Предприятие Rīgas namu pārvaldnieks сообщило, что компании известно, в каком состоянии находятся местные балконы, в соответствии с этим и будут приниматься решения.