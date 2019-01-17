﻿ Каминскис: русских в Латгале лишили информации, Mixnews.lv

Каминскис: русских в Латгале лишили информации (4)

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Эксклюзив | 17 января 2019 года, 17:33

Русскоязычные жители латвийских краев имеют право получать от самоуправления информацию на том языке, на котором они общаются в своей семье. Об этом в эфире радио Baltkom заявил глава Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис.

Так он прокомментировал штрафы, примененные в отношении латгальских депутатов, которые добились, чтобы газеты краевых дум издавались и на русском языке.

"Я считаю, что это [штрафы в отношении депутатов] ошибка. Суть этих изданий поняли неправильно. Все больше людей говорят на государственном языке, становятся лояльными государству. Это цель, которой мы должны достичь. С другой стороны, необходимо информировать всех жителей самоуправления. В том числе пожилых людей, которые не говорят по-латышски. Этим самоуправление и занимается. Оно принимает решение, значит, депутаты считают это нужным. Не надо с этим спорить. Если какой-нибудь поселок находится далеко от центра, возможно, у людей нет других источников информации", - сказал Каминскис.

В прошлом году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией оштрафовало около 50 латгальских депутатов, которые добились, чтобы газеты краевых дум издавались и на русском языке.

Фото: Flickr/Lo Bo

Комментарии 4
... 1 час назад
С тех пор как убрали анотации на русском из лекарств, вопросов по этой теме больше нет. Иллюзий об отношении правящих к простым людям в милой, родной Латвии тоже нет. К сожалению.
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Алекс1 час назад
Кнаб,созданный в Латвии иудами из страны США и получающий отличное финансирование из бюджета,контролируемого раввинами Америки,уже занялся и русским языком.Ведь не будешь же сажать ставленников в Латвии,ворующих без божно,но с разрешения детей Сиона,то бишь иудейских фашистов из США.
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Майк1 час назад
Буду краток-языковая дискриминация.
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