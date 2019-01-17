﻿ Пешеходы, будьте осторожны! С крыш домов падают глыбы льда, Mixnews.lv

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Нынешние погодные условия, когда минусовая температура сменилась на плюсовую, способствуют быстрому таянию снега и льда, скопившегося на крышах зданий, поэтому жители Риги и гости столицы должны быть предельно внимательными и осторожными при перемещении по тротуарам. Об этом сообщил корреспондент радио Baltkom, который стал свидетелем обрушения с крыши глыбы льда.

За последнюю неделю в Риге за нечищенные крыши и тротуары оформлено 143 протокола административного нарушения, сообщила представитель Рижской думы Айра Шмелде.

Владельцы и управляющие домами несут ответственность за очистку от снега и льда крыш и тротуаров, относящихся к их домам.

За своевременное невыполнение этой обязанности штраф для физических лиц может составлять до 350 евро, для юридических - до 1400 евро.

Исполнительный директор Риги Юрис Радзевич призвал службы и структуры Рижской думы проверить чистоту входящих в сферу их ответственности крыш и тротуаров.