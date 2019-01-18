﻿ Глас народа: борьба с бедностью - приоритет, а нищих в Латвии все больше!, Mixnews.lv

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Борьба с бедностью и сокращение социального неравенства жителей страны всегда было приоритетом властей Латвии, однако расслоение общества и количество людей, подверженных риску нищенского существования с каждым годом только растет. Об этом в эфире программы "Прямая речь" на радио Baltkom заявила экономист Евгения Зайцева.

"Ситуация такая, что этот процент постоянно растет, из года в год. Вот это уже показатель. 23% - это лишь констатация факта, и мы думаем, что будем делать, чтобы этот показатель уменьшить. Но если у нас было в свое время 20, 21 процент, 21 с копейками, а сейчас - 23 процент, то это тенденция. Когда ЦСУ начали считать индекс бедности, коэффициент Джини, когда растет расслоение общества, об этом перестали вовсе упоминать, так как там зашкаливают все позиции и об этом просто не говорят", - сказал Зайцева.

Добавим, экономическое положение жителей Латвии комментируют также пользователи Twitter.

"Стыдно, что бедность не снижается!", - пишет творческий директор портала Draugiem.lv Гунтарс Мелушкалнс.

Tas, ka nabadzība nemazinās, ir kauns.:(https://t.co/DRdvRY4hek — Guntars Meluškāns (@GMeluskans) January 17, 2019

"Этому не стоит удивлятьтся, так как приоритетом Минблага и других политиков власти никогда не были сокращение бедности и расслоения общества. В международный день борьбы с бедностью в 2018 году ни один политик не пискнул на эту тему. Только омбудсмен Юрис Янсонс ее актуализирует", - пишет Виестурс Клейнбергс.

В свою очередь Мартиньш отмечает, что борьба с бедностью является приоритетом Латвии уже многие годы - об этом постоянно говорит Минфин.

"И что с этого?", - вопрошает мужчина.

Еще один пользователь указал, что для политиков, например, из Национального объединения, показатели бедности не имеют значения, им важно повысить рождаемость и не важно, как люди будут справляться.

"Да, и тут приходят Дзинтарс и Колс из нацблока, которые называют предвыборные обещания Новой консервативной партии слишком дорогими и решают ввести новое министерство по демографии. Другими словами, делайте детей, пусть они болтаются как хотят или пусть те же латыши уезжают прочь", - пишет пользователь Peer Ynt.

По мнению омбудсмена Юриса Янсонса, политики не хотят слышать о проблемах большинства населения Латвии, а занимаются только "подгонкой" статистических показателей к нормативным требованиям Европы.

Напомним, в Латвии в 2017 году риску бедности были подвержены 446 тысяч жителей или 23,3%, что на 1,2 процентных пункта больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В 2017 году с ростом доходов вырос и порог бедности, составив 367 евро в месяц для домохозяйства, состоящего из одного лица (в 2016 году - 330 евро в месяц) и 770 евро в месяц для семьи из двух взрослых и двух детей (в 2016 году - 694 евро). Больше всего жителей, подверженных риску бедности, в Латгале (39,2%), меньше всего - в Риге (13,5%).