﻿ "Берзиньш - крут, Березкин - ущербный": слушатель Baltkom возмущен школьными задачами, Mixnews.lv

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Во время выполнения с ребенком домашних заданий у родителей начинает появлятся ненависть к латышскому языку. Таким мнением в эфире радио Baltkom поделился дозвонившийся в программу "Вечерний интерактив" слушатель. Он представился именем Владимир.

"Мы все говорим на латышском: и дети, и взрослые. У меня ребенок сейчас учится, а я ему должен помогать с домашним заданием. Я отпахал 12 часов на работе, сажусь за учебники и у меня волосы дыбом встают, так как мне нужно объяснить ребенку фразу "О чем шептали осенние листья, падая поздно ночью", а потом перевести ее на латышский язык! Я не знаю даже как по-русски это объяснить. Я вместе с ребенком начинаю чувствовать ненависть к этому. Дальше, если мы посмотрим в школьные учебники, там есть два персонажа – Берзиньш и Березкин. Березкин всегда ущербный, всегда меньше даст, меньше проедет, а Берзиньш всегда в выигрышной ситуации. Можно даже на задание не смотреть: Берзиньш всегда будет дальше, лучше и круче! Ненависть к латышскому языку у меня стала расти, когда я с ребенком начал делать уроки", - эмоционально подчеркнул слушатель.

Фото: flickr.com/Heather May