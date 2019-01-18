﻿ Ulubele: присмотрись, может, именно этот "хвостик" станет твоим любимцем!, Mixnews.lv

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Приют Ulubele призывает людей, желающих приобрести животное, приехать и выбрать себе домашнего питомца.

"В Ulubele более 200 собак и около 300 кошек каждый день ждут хозяев. Сделай выбор ответственно, возможно, именно ты сможешь предоставить какому-нибудь хвостатому счастливчику дом", - сказано в сообщении.

Vairāk nekā 200 suņu un ap 300 kaķu katru dienu gaida jaunus saimniekus Ulubelē. Izlem atbildīgi, iespējams, ka tieši Tu vari dot kādam laimīgajam astainim mājas. #ulubele @nokillshelter #adoptme pic.twitter.com/fw4vrkAxgC — Ulubele (@Ulubele) 17 января 2019 г.

При этом, как сообщалось ранее, приют для животных настоятельно просит людей, решивших завести домашнее животное, вначале серьезно оценить свои возможности, и только затем брать живое существо на попечение, а не тогда, когда домашний питомец уже приобретен.

Приют опубликовал свои призыв в соцсети, снабдив его видеороликом, на котором изображена маленькая собачка, доставленная в приют после того, как хозяева от нее отказались. Маленького песика опекает овчарка с парализованными лапами.

"Малыша в приют привезли глупые люди, так как не сделали выбор - для престижа чересчур мал, а для квартиры слишком...велик... Дитя нашей заботы Джина, у которой парализованы задние лапы, опекает и успокаивает маленького нового жильца. Боже, пусть глупые люди поймут, что нельзя брать/покупать живое существо", - сказано в сообщении приюта.

Mazo puikiņu atveda uz patversmi stulbeņi, jo neesot šķirnes = prestižam par sīku, bet dzīvoklim par... lielu...

Mūsu rūpju bērns Džīna ( paralizētas pakaļkājas) auklē un mierina mazo jaunpienācēju..



, Dievs, izdari tā, lai stulbeņi saprot, ka nevajag pirkt/ņemt dzīvu radību pic.twitter.com/GaXI5v0ZCj — Ulubele (@Ulubele) 29 декабря 2018 г.

Приют для животных Ulubele находится в Личи, в получасе езды на машине от центра города.

Приют – это дом для более чем 600 зверей: в основном это собаки и кошки, но не отказывают в крыше над головой любым попавшим в беду домашним животным – кроликам, дегу, фреткам и другим.