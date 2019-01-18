﻿ Было - стало! Банк Латвии поучаствовал в #10YearChallenge, Mixnews.lv

Было - стало! Банк Латвии поучаствовал в #10YearChallenge (3)
В сети набрал популярность ностальгический челлендж, в котором пользователи сравнивают свои фотографии десятилетней давности с новыми. Публикации сопровождают хэштегами #10YearChallenge и #2009vs2019.
Также стали появляться мемы, которые обыгрывают флешмоб. Люди сравнивают не только свои фото, но и животных, героев фильмов, различных предметов и курсы валют.
К флешмобу присоединился и Банк Латвии, который опубликовал 5-латовую купюру и эквивалент этих денег в евро спустя десять лет. Если перевести 5 латов по нынешнему курсу, который по-прежнему составляет 0.702804, то получается 7,11 евро, что и отражено на фото центробанка.
#10YearChallenge #Eiro5 pic.twitter.com/mPFTYB4ubQ— Latvijas Banka (@LatvijasBanka) 18 января 2019 г.
16 января в социальной сети Instagram под хештегом #10yearchallenge отметили более 2 миллионов публикаций.