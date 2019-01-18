﻿ Было - стало! Банк Латвии поучаствовал в #10YearChallenge, Mixnews.lv

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В сети набрал популярность ностальгический челлендж, в котором пользователи сравнивают свои фотографии десятилетней давности с новыми. Публикации сопровождают хэштегами #10YearChallenge и #2009vs2019.

Также стали появляться мемы, которые обыгрывают флешмоб. Люди сравнивают не только свои фото, но и животных, героев фильмов, различных предметов и курсы валют.

К флешмобу присоединился и Банк Латвии, который опубликовал 5-латовую купюру и эквивалент этих денег в евро спустя десять лет. Если перевести 5 латов по нынешнему курсу, который по-прежнему составляет 0.702804, то получается 7,11 евро, что и отражено на фото центробанка.

16 января в социальной сети Instagram под хештегом #10yearchallenge отметили более 2 миллионов публикаций.