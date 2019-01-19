﻿ В Риге прошло освящение Даугавы - без Крещенских купаний, Mixnews.lv

В Риге прошло освящение Даугавы - без Крещенских купаний (1)
Эксклюзив | 19 января 2019 года, 14:01
В Риге состоялся чин Великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня. Мероприятие традиционно прошло на берегу Даугавы, недалеко от памятника Большому Кристапу.
Mixnews провел прямую трансляцию с освящения реки.
При этом Крещенских купаний в Даугаве в этом году не было. Окунания были отменены из-за погодных условий.
Неустойчивые температуры стали причиной частичного ледохода на реке - между Каменным и Вантовым мостами. В итоге были повреждены конструкции, заблаговременно сооруженные для окунания в праздник Крещения Господня.
Как пояснили специалисты служб безопасности, использование неустойчивых, поврежденных конструкций несет угрозу жизням людей.
Сжечь всех крестанутых. Йобаные средневековые сектанты.
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