﻿ В Риге прошло освящение Даугавы - без Крещенских купаний, Mixnews.lv

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В Риге состоялся чин Великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня. Мероприятие традиционно прошло на берегу Даугавы, недалеко от памятника Большому Кристапу.

Mixnews провел прямую трансляцию с освящения реки.

При этом Крещенских купаний в Даугаве в этом году не было. Окунания были отменены из-за погодных условий.

Неустойчивые температуры стали причиной частичного ледохода на реке - между Каменным и Вантовым мостами. В итоге были повреждены конструкции, заблаговременно сооруженные для окунания в праздник Крещения Господня.

Как пояснили специалисты служб безопасности, использование неустойчивых, поврежденных конструкций несет угрозу жизням людей.