﻿ Юрканс: отныне я оптимист - в Латвии все замечательно и проблем нет!, Mixnews.lv

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На происходящие в Латвии политические и социальные процессы, которые вызывают критику со стороны общества, необходимо смотреть более позитивно. Об этом в эфире радио Baltkom с нескрываемой иронией заявил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

По его словам, ему часто говорят, что он "постоянно хнычит и говорит только о негативе", поэтому теперь он смотрит на ситуацию в Латвии и мире более "положительно".

"2018 год был очень позитивным! В мире случилось как минимум три положительных события. Во-первых, рухнул старый мировой порядок. Старые структуры не годятся, ООН, НАТО – совсем проржавели, американцы уже заявили, что будут оттуда выходить. Они же вышли из атомной программы Ирана. Правильно сделали! Потому что Иран – это империя зла, там гнездятся террористы. Также очень положительно то, что американцы вышли из договора по ракетам малой и средней дальности. Будут новые! Это все говорит о том, что мы будем жить в очень безопасной среде", - заявил Юрканс.

По его словам, для Латвии 2018 год стал тоже весьма "успешным".

"А у нас? Вроде как, плохо – нет правительства. Так будет новое! Новые люди, свежее мышление, свежие идеи. Все это будет. Банковская сфера – говорят, плохо. Но мы же очищаемся! Расчищаем площадку для наших союзников. Придут чистые, прозрачные деньги. Все будет красиво, будут хорошие проценты. Уезжает молодежь из Латвии? Ну и пусть! Приезжают новые люди – с Украины, Белоруссии, люди с другой этикой работы. Они же будут благодарны нам, атмосфера поменяется до неузнаваемости", - добавил Юрканс.

Отметим, несмотря на то, что выборы в 13-й Сейм прошли в Латвии 6 октября прошлого года, в стране по-прежнему не сформировано правительство. Сегодня, 19 января, приглашенные к переговорам кандидатом в премьеры Криньшьянисом Кариньшем партии достигли соглашения по правительственной декларации. Голосование по утверждению нового правительства запланировано на среду, 23 января.

Фото: Flickr/Arthur Leshchinsky