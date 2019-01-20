﻿ Депутат: русские учителя уходят не из-за реформы, их попросту выдавливают, Mixnews.lv

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Проблема проведенной Министерством образования во главе с Карлисом Шадурскисом школьной реформы состоит не столько в требованиях, которые она содержит, сколько в отношении, с которым политики и чиновники подошли к учителям и директорам школ. Об этом в эфире радио Baltkom заявила депутат Сейма от партии "Согласие", член парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Эвия Папуле.

Папуле также была одним из идеологов языковой реформы 2004 года, когда Минобразования также возглавлял Карлис Шадурскис.

"Во время предыдущей реформы мы очень много разговаривали, мы каждую неделю встречались с директорами, раз в неделю, когда возникали проблемы. Мы нашли финансы, нашли подход. В первую очередь, ведь, речь идет о детях", - сказала Папуле.

Она критически оценивает нынешнюю школьную реформу и считает, что к учителям, в особенности русских школ, отнеслись неуважительно.

"В этой реформе я не участвую и не буду участвовать. По-моему, она, во-первых, не подготовлена. Конечно, все торопились – некоторые партии пытались спасти себя таким образом. Возможно, им это удастся. Кроме того, важно отношение. Вы же сами знаете, что происходит в русских школах. Проверки, проверки, проверки. Учителя уходят именно из-за этого. Вопрос в том – уважаем мы учителей или нет. Если уважаем, то надо с ними говорить, не только о том, какие к ним требования, а о том, как им помочь", - сказала Папуле.

22 марта 2018 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств.

В июле 2018 года Конституционный суд по заявлению депутатов парламентской фракции "Согласия" возбудил дело в связи с реформой.

"Согласие" оспаривает соответствие Конституции и международным обязательствам Латвии поправок, которые "ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе". Податели иска считают, что данные поправки к закону об образовании противоречат статьям 1, 91, 112 и 114 Конституции.