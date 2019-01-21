﻿ Эксперт: в Латвии не будет платных дорог и автобанов, Mixnews.lv

Эксперт: в Латвии не будет платных дорог и автобанов (2)
В Латвии не будет платных дорог, это было бы просто не выгодно для государства. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs, экс-премьер-министр Латвии Андрис Берзиньш.
Однако по его словам, платным можно было бы сделать промежуток улицы Краста в Риге между мостами.
"Платных дорог в Латвии не будет, потому что у нас нет настолько интенсивного потока машин, это не окупится. В теории, частной дорогой мог бы стать участок улицы Краста, между Островным и Южным мостами, там интенсивность [движения] достаточная", - указал Берзиньш.
Председатель правления Latvijas ceļu būvētājs также подчеркнул, что строить новые дороги в Латвии не планируется.
"Мы поддерживаем ту сеть дорог, которая была. Мы стараемся привести ее в порядок. Такие автобаны, как в США, Германии или Швейцарии мы строить все равно не будем, у нас затраты больше, местность болотистая", - заявил он.
Напомним, в 2017 году председатель правления предприятия Latvijas Valsts ceļi (LVC) Янис Ланге заявил, что в ближайшем времени платные дороги в Латвии не появятся.
Фото: flickr.com/tankredschmitt
Эксперды охренели совсем!
Или они считают, что быдло-народ "платыми дорогами" называет только те, где в будках сидят кассиры?
Novyj ofis za milliony y csdd;
Zolotye tramvaji v rige;
Dienvidu most za 0.8mljdr;
Tablica s 1.8milj zapisej v forme xls za 2milliona u Chakssa;
Oik;
Otkaty v LAF;
Nanovoda;
Prodazha Parex za groshi svoim;
Itd
Eto vsje vazhnee chem avtoban.
A Litva v 2018 godu sdala v expluatacii bolshe chem 100km avtobana.
Pidory vy nashi!