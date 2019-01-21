﻿ Латвийцы возмущаются продажами атласов с российским Крымом, Mixnews.lv

Латвийцы возмущаются продажами атласов с российским Крымом (88)
Как сообщают покупатели, в детском отделе латвийского магазина Rimi продается атлас, в котором Крым указан российским. На это обратил внимание некий Лаурис Эренпрейс, после чего возмущенные пользователи соцсети Twitter стали задавать вопросы МИДу Латвии и его главе Эдгару Ринкевичу, а также Министерству образования, почему такая ситуация допустима в Латвии, согласно официальной позиции которой Крым является украинским. Между тем, сама компания Rimi уточнила порталу Mixnews, что в их ассортименте такой продукции вообще нет и попросила не распространять ложную информацию.
Но пользователи в своих публикациях указывают на конкретные магазины.
"Если кому-то еще не ясно, где и "под кем" находится Крым, то отправляйтесь в ильгуциемский Римчик и в детском отделе вам "первый атлас" все расскажет!", - написал Лаурис Эренпрейс.
Ja kadam vēl nav skaidrs kur un "zem kā" atrodas Krima , tad dodaties uz Iļģuciema Rimčiku un bērnu nodaļā jums jūsu "pirmais atlass " visu izstāstīs! pic.twitter.com/rKGPVmFUW5— Lauris Ērenpreiss (@LErenpreiss) January 19, 2019
Некоторые пользователи соцсети обратили внимание, что это не единственное место, где продаются пророссийские карты - в этом замечены и магазины карт Jāņa sēta и книжный магазин Polaris.
"МИД Латвии, Эдгар Ринкевич, Министерство образования, можете объяснить?", - вопрошает Эдгар Свирскис.
"Эти русские книжные магазины, так же как и все российские телеканалы, никто не может "тронуть"", - пишет Марек К.
Один из пользователей сообщил, что сделал запрос на срочное изъятие "неправильной" продукции.
Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, в ходе которого, согласно версии России, подавляющее большинство участников голосования высказались за присоединение региона к РФ. В России были образованы два новых субъекта Федерации – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Киев до сих пор считает полуостров территорией Украины.
Напомним, МИД Латвии не признает вхождение Крыма в состав РФ. Как ранее неоднократно заявлял министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, Латвия продолжит политику непризнания.
По словам главы внешнеполитического ведомства, мир должен объединить усилия, чтобы положить конец "российской оккупации".
Тщательнее надо!