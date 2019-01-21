﻿ Латвийцы возмущаются продажами атласов с российским Крымом, Mixnews.lv

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Как сообщают покупатели, в детском отделе латвийского магазина Rimi продается атлас, в котором Крым указан российским. На это обратил внимание некий Лаурис Эренпрейс, после чего возмущенные пользователи соцсети Twitter стали задавать вопросы МИДу Латвии и его главе Эдгару Ринкевичу, а также Министерству образования, почему такая ситуация допустима в Латвии, согласно официальной позиции которой Крым является украинским. Между тем, сама компания Rimi уточнила порталу Mixnews, что в их ассортименте такой продукции вообще нет и попросила не распространять ложную информацию.

Но пользователи в своих публикациях указывают на конкретные магазины.

"Если кому-то еще не ясно, где и "под кем" находится Крым, то отправляйтесь в ильгуциемский Римчик и в детском отделе вам "первый атлас" все расскажет!", - написал Лаурис Эренпрейс.

Ja kadam vēl nav skaidrs kur un "zem kā" atrodas Krima , tad dodaties uz Iļģuciema Rimčiku un bērnu nodaļā jums jūsu "pirmais atlass " visu izstāstīs! pic.twitter.com/rKGPVmFUW5 — Lauris Ērenpreiss (@LErenpreiss) January 19, 2019

Некоторые пользователи соцсети обратили внимание, что это не единственное место, где продаются пророссийские карты - в этом замечены и магазины карт Jāņa sēta и книжный магазин Polaris.

"МИД Латвии, Эдгар Ринкевич, Министерство образования, можете объяснить?", - вопрошает Эдгар Свирскис.

"Эти русские книжные магазины, так же как и все российские телеканалы, никто не может "тронуть"", - пишет Марек К.

Один из пользователей сообщил, что сделал запрос на срочное изъятие "неправильной" продукции.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, в ходе которого, согласно версии России, подавляющее большинство участников голосования высказались за присоединение региона к РФ. В России были образованы два новых субъекта Федерации – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Киев до сих пор считает полуостров территорией Украины.

Напомним, МИД Латвии не признает вхождение Крыма в состав РФ. Как ранее неоднократно заявлял министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, Латвия продолжит политику непризнания.

По словам главы внешнеполитического ведомства, мир должен объединить усилия, чтобы положить конец "российской оккупации".