﻿ ФОТО: "Кровавая" Луна взошла над Латвией, Mixnews.lv

Любители наблюдений за звездным небом смогли стать свидетелями довольно редкого сочетания трех астрономических явлений, которые называют кровавой волчьей суперлуной.

Исследователь института астрономии ЛУ, доктор педагогических наук, астроном Илгонис Вилкс опубликовал свои свидетельства наблюдения за лунным затмением.

Rīt no rīta pilns Mēness aptumsums. Daļējās fāzes sākums 5:34. Pilnās fāzes sākums 6:41. Pilnās fāzes beigas 7:44, tad jau kļūs gaišs. Meteo prognoze - vietām un brīžiem būs skaidras debesis. — Ilgonis Vilks (@astrovilks) 20 января 2019 г.

Mēness aptumsums pilnā sparā. Tuvojas pilnā fāze. pic.twitter.com/CRbh7ypJNL — Ilgonis Vilks (@astrovilks) 21 января 2019 г.

Foto reportāža no Mēness aptumsuma. pic.twitter.com/vXgwuRbBg3 — Ilgonis Vilks (@astrovilks) 21 января 2019 г.

Один из комментаторов отметил, что интересно было наблюдать за таким явлением, так как его сложно увидеть на территории Западной Европы.

Другие пользователи, в том числе мэр Риги Нил Ушаков, тоже поделились своими наблюдениями за "кровавой луной". Некоторые из пользователей соцсети Twitter указали, что Луна была нереально больших размеров.

Mēness aptumsums, Rīgā, 20.01.2019.

Лунное затмение, Рига, 20.01.2019. pic.twitter.com/dnVhCc2tUV — Nils Ušakovs - Нил Ушаков (@nilsusakovs) 21 января 2019 г.

Mēness pa manas istabas logu. Atkal baigi lielīgs. pic.twitter.com/lz7vwvz8e4 — Princese Zeltīte (@elinakursite) 20 января 2019 г.

Полное затмение Луны произошло с 05.34 до 08.51 по латвийскому времени. Видимый диаметр Луны при этом увеличится примерно на 8%.

Луна погрузилась в северную часть тени Земли на 1 час 3 минуты, что придало ей красный, темно-красный или коричневый оттенок.

В эти дни полнолуние совпадает с максимальным сближением Земли и Луны, такое явление называется суперлунием.

В результате этого сближения лучи Солнца попадают на поверхность Луны через призму земной атмосферы, и спутник приобретает красно-бурый оттенок, отсюда и появилось название "кровавая Луна".

А волчьей Луной январское полнолуние называли североамериканские индейцы.

Пользователи других стран также публикуют фото лунного затмения.

Полное лунное #затмение 21 января делает эмоциональное состояние многих людей неустойчивым. Поэтому в первые дни после затмения достаточно малейшего повода для яркого проявления конфликтов, несогласия, спонтанных непродуманных действий.... https://t.co/ydB5DxjSd1 #затмение2019 pic.twitter.com/mX4SaT1oWa — Tatiana Koroleva (@TatianaKoroleva) 21 января 2019 г.

Встал в 5:20, чтобы увидеть полное лунное затмение.

Прекрасно :З pic.twitter.com/HljPKkc8hk — Григорович (@grigow) 21 января 2019 г.

А вы успели посмотреть на редкое природное явление: полное лунное затмение? Делитесь своими фотографиями и впечатлениями в комментариях https://t.co/lUeroGCnyT — MediaBrest.by (@Media_Brest) 21 января 2019 г.

INCREDIBLE view of tonight's super blood red eclipse full wolf moon during totality! Thanks to Louis Mapp for sharing! #LunarEclipse pic.twitter.com/05ths21xQK — Thomas Geboy (@ThomasGeboyWX) 21 января 2019 г.

Super Blood Wolf Moon taken from Normangee, TX. Photo Credit: Janice Williams West. #LunarEclipse pic.twitter.com/zM3IMseKGY — Jeff Forgeron (@WeatherJefe) 21 января 2019 г.

what I expected to see vs. what I actually saw



Thanks clouds #LunarEclipse pic.twitter.com/ZxcM5xm1Ak — jennie (@jennie_ivette) 21 января 2019 г.

Checking out the lunar eclipse through the telescope #LunarEclipse pic.twitter.com/sE5vQ2GJqH — Cameron Elmeier (@CoachElmeier) 21 января 2019 г.

Getting so close to totality, just 14 mins #lunareclipse pic.twitter.com/za6U7Ilmrx — Lancaster University Astronomy Society (@LancasterAstro) 21 января 2019 г.

The stars that have come out now that it is dark is breath taking. #LunarEclipse pic.twitter.com/0HdNhNpOJZ — Craig Hilts (@CraigHilts71) 21 января 2019 г.