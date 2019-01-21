﻿ Bezvests.lv: Ни один экстрасенс не помог найти человека. Это все шоу!, Mixnews.lv

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За девять лет существования организации Bezvests.lv ни один так называемый экстрасенс не помог в поисках пропавших людей, что заставляет усомниться в их способностях. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал глава организации Александр Фаминский.

«На протяжении первых трех лет существования нашей организации я очень тщательно изучал эту тему. Я объездил всех экстрасенсов в Риге! Платил им деньги! Я хотел понять, как можно использовать их способности при поиске людей. Хотел их подключить. Но ни один местный экстрасенс не нашел человека. Это все красивые сказки. Это шоу! Ни одного факта находки нет», - рассказал Фаминский.

Он добавил, что люди до сих пор верят в их якобы паранормальные способности и советуют Bezvests.lv обращаться к их услугам.

«Нам люди часто говорят, чтобы мы обратились к медиумам, якобы они уже многих нашли… А кого они нашли? Латвия – небольшая страна. Нам в пример приводят людей, которых нашли мы, а не экстрасенсы. Это труд Bezvests.lv и огромного числа людей, а никаких ни ясновидящих. Я не видел на месте никакого экстрасенса», - заключил Фаминский.

Добровольческая поисковая организация Bezvests.lv была создана в 2009 году. В прошлом году она получила почетную награду от Главного управления Криминальной полиции - за значимый вклад в реализацию важных задач государственной полиции, а также за помощь в поиске пропавших людей.

Фото: facebook.com/bezvests.lv