﻿ Видимость нулевая! Очевидцы сообщают об обильном снегопаде в районах Латвии, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Местами по Латвии идет сильный снегопад, о чем сообщают пользователи соцсетей.

"Въезжая в Ригу, даже не кажется, что за 20 минут до этого тащишься по такому, дорога A2 за Вангажи. Видимость и дорога", - пишет Нора, снабжая пост соответствующей фотографией.

Iebraucot Rīgā, nešķiet, ka pirms 20 min kūlies pa ko šādu, A2 aiz Vangažiem. Redzamība un ceļš pic.twitter.com/RiWAzLLhLR — Nora (@NNNora) 21 января 2019 г.

Латвийцы делятся фото и видеосвидетельствами снегопада в районах Латвии. Снежный покров увеличился в некоторых местах на 25 см.

Напомним, в понедельник в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможен снег, на юге Видземе - снегопад, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха составит +1..-5 градусов, на северо-востоке страны - до -9 градусов.

В Риге временами возможен снег, будет дуть слабый ветер переменного направления, температура воздуха составит чуть ниже нуля.

Snigšana uz šosejas #A1 (Rīga-Tallina) Vidzemes piekrastē #Latvija. Apgrūtināta braukšana. Snigšana notiek ļoti šaurā valsts daļā.

Sergejs Trifonkovs pic.twitter.com/hsOoaqpeKj — BreakingLV (@breakinglv) 21 января 2019 г.

На этой неделе в Латвии ожидается усиление мороза, кроме побережья Курземе, где в отдельные дни температура воздуха будет подниматься до +1 градуса, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник и утром ожидаются большие температурные контрасты - минимальная температура воздуха составит от -1..-3 градусов на побережье Курземе до -22..-25 градусов на северо-востоке страны.

В последующие ночи температура воздуха на востоке Латвии также может опуститься ниже -20 градусов. Намного теплее будет в Курземе - на побережье столбики термометров временами будут подниматься выше нуля.

Облачность будет переменной, осадков будет мало, снег ожидается только к выходным.