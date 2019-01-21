﻿ Видимость нулевая! Очевидцы сообщают об обильном снегопаде в районах Латвии, Mixnews.lv

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Видимость нулевая! Очевидцы сообщают об обильном снегопаде в районах Латвии (1)

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Эксклюзив | 21 января 2019 года, 11:42

Местами по Латвии идет сильный снегопад, о чем сообщают пользователи соцсетей.

"Въезжая в Ригу, даже не кажется, что за 20 минут до этого тащишься по такому, дорога A2 за Вангажи. Видимость и дорога", - пишет Нора, снабжая пост соответствующей фотографией.

Латвийцы делятся фото и видеосвидетельствами снегопада в районах Латвии. Снежный покров увеличился в некоторых местах на 25 см.

Напомним, в понедельник в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможен снег, на юге Видземе - снегопад, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха составит +1..-5 градусов, на северо-востоке страны - до -9 градусов.

В Риге временами возможен снег, будет дуть слабый ветер переменного направления, температура воздуха составит чуть ниже нуля.

На этой неделе в Латвии ожидается усиление мороза, кроме побережья Курземе, где в отдельные дни температура воздуха будет подниматься до +1 градуса, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник и утром ожидаются большие температурные контрасты - минимальная температура воздуха составит от -1..-3 градусов на побережье Курземе до -22..-25 градусов на северо-востоке страны.

В последующие ночи температура воздуха на востоке Латвии также может опуститься ниже -20 градусов. Намного теплее будет в Курземе - на побережье столбики термометров временами будут подниматься выше нуля.

Облачность будет переменной, осадков будет мало, снег ожидается только к выходным.

Комментарии 1
Патриот 42 минуты назад
Паникеры дрепанные! Нулевая видимость у слепых или плотно завязанными глазами!
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