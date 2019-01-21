﻿ Гений математики призвал воздерживаться от игры в лотерею, Mixnews.lv

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С точки зрения теории вероятности игрок в лотерею практически полностью обречен на поражение. Об этом в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" заявил российский математик, лауреат премии имени С. В. Ковалевской, профессор Российской академии наук Александр Буфетов.

"Соотношение между теорией вероятности и психологией очень тонкое. Например, на центральной площади в Риге стоит киоск, там вам предлагают сыграть в игру: подбрасывается монетка, если она выпадает орлом, то игра сразу заканчивается, если выпадает решеткой, то вам платят 10 рублей, монетка подбрасывается снова, если опять выпадает орел —игра заканчивается, решка — вам платят 100 рублей. Соответственно, если дальше выпадает решка - 1000 рублей, 10000 рублей и так далее. Сколько вы готовы заплатить за вход в такое заведение? Согласитесь ли вы продать машину, чтобы поучаствовать в игре, где с вероятностью одна миллионная, можно выиграть миллиард? Действительно, есть вероятность выиграть миллионы и миллиарды, но это крайне мало вероятно", - заявил он.

Математик также призвал воздерживаться от приобретения лотерейных билетов.

"С математической точки зрения, вы полностью обречены на поражение, играя в лотерею. Чем больше будете играть, тем больше будет ваш проигрыш. Математика дает вам ясный ответ на вопрос, как выиграть в лотерею — воздерживаться от приобретения лотерейных билетов. Теория вероятности именно в том и состоит, что проиграть более вероятно, чем выиграть", - подчеркнул он.

Фото: flickr.com/smart winners