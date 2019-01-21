﻿ Астрофизик: наука и религия не противоречат друг другу, Mixnews.lv

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Наука не является опровержением идеи о сотворении мира Создателем. Об этом в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" заявил российский астроном, доктор физико-математических наук, профессор и заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Вибе.

Он также отметил, что религия и наука должны существовать параллельно, не мешая друг другу.

"Предположение о наличии Cоздателя это не теория, а отказ от объяснений. Если мы хотим понимать, как все работает, если мы хотим получать достоверные представления об эволюции вселенной, мы должны оставаться в рамках научного метода. Я считаю, что если не доводить до фанатизма, то наука и религия никак не противоречат друг другу. Наличие у науки объяснений никак не опровергают идею Бога и создания мира. Другое дело, что не нужно заменять одно другим. Пока религия и наука существуют параллельно, они не мешают друг другу", - сказал он.

Напомним, в интервью радио Baltkom астрофизик также заявил, что фильм "Интерстеллар", основанный на научных работах американского физика и астронома Кипа Торна не произвел на него впечатления. Вибе отметил, что будет не одобрен коллегами за сказанное, так как картина получила положительные отзывы кинокритиков и высокие оценки зрителей, в том числе и ученых.

Фото: flickr.com/Mystic Politics