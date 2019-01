﻿ "Перебегающий дорогу старик" в соцсетях разошелся на мемы, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Герой социальной кампании Госполиции - перебегающий через дорогу пожилой человек, разошелся на мемы. Если вначале латвийцы выразили возмущение в связи с акцией "Быстрое сердце, но ноги медленные", то теперь пользователи создают и тиражируют коллажи с главным персонажем.

Портал Mixnews публикует подборку твитов из соцсети Twitter, где герой кампании "является" участником беспорядков в Старой Риге в январе 2009 года, выступает на сцене "Евровидения", готовится к Олимпиаде в Рио-Де-Жанейро, учавствует в "Параде любви", высаживается с американскими астронавтами на Луну, бежит рядом с мэром Риги Нилом Ушаковым, рубит дрова вместе с экс-министром юстиции Робертом Зиле, стоит рядом с лидером КНДР Ким Чен Ыном и даже приветствует Адольфа Гитлера.

Есть и другие образы, некоторые из которых довольно пикантные.

Ieguglējot "Happy old active bearded man jumping with cane in his hand isolated on white background" var atrast vēl daudzas citas šodienas slavenā opja variācijas. Viņam galīgi neizskatās, ka būtu kājas lēnas #straujasirds pic.twitter.com/4WSUMaxpdD