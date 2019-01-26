﻿ Латвийский журналист: надо отвечать за свои слова в соцсетях, Mixnews.lv

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Facebook и другие социальные сети стали полноценной частью реальной жизни, поэтому происходящее на своих страницах в соцсетях не стоит недооценивать. Об этом в интервью радио Baltkom сказал латвийский журналист, блогер Алексей Стетюха.

"Facebook сегодня является полноценной частью жизни. Возможно, по-другому было 10-15 лет назад. Сегодня в соцсетях надо также отвечать за свои слова, также нести ответственность. Я с этим правилом живу, но есть многие, кто еще воспринимает виртуальную жизнь как какую-то игру. Но в целом, мы несем полную ответственность за то, что мы пишем и публикуем. Я могу повторить людям в лицо все, что пишу в FB. Но после блокировки сотни личных аккаунтов из разных стран, мне стало страшно. Это не латвийская акция, а что-то общемировое. И тут становится стремно, потому что это коммерческая организация , которая идет на поводу у какого-то госаппарата, блокирует личные аккаунты", - сказал он.

Социальная сеть Facebook на прошлой неделе удалила в странах Балтии и Восточной Европы страницы, которые находились под контролем российского агентства Sputnik. Об этом сообщила "Новая Газета" со ссылкой на Verslo zinios.

Как отмечает портал, удаленные аккаунты и страницы позиционировались как независимые, однако после получения достаточного числа подписчиков начинали распространять информацию определенного рода, в том числе направленную против НАТО.