﻿ На старой Болдерайской дороге легковушка слетела в кювет, Mixnews.lv

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На старом Болдерайском шоссе по направлению из рижского района Иманты в Болдерай произошла авария, в результате которой легковой автомобиль слетел в кювет, об этом сообщает интернет-сообщество dtp_latvia, где публикуются фото и видеоматериалы очевидцев ЧП на дорогах.

На место прибыли оперативные службы, в том числе полиция, бригады "скорой" помощи и Государственной пожарно-спасательной службы.

Стоит добавить, что автоводители должны быть предельно внимательными и осторожными, так как снег и гололед затрудняет движение транспорта по главным и региональным дорогам по всей Латвии. Об этом информирует предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC). На уборку дорог выведено более 200 единиц техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Как сообщается, на дороге Алуксне-Малиена машина съехала с проезжей части. Как пишут очевидцы, там каждый день машины "улетают" в кювет.

Погодные условия в Латвии и в дальнейшем могут стремительно меняться — в течение ближайшей недели несколько раз будет усиливаться мороз, в западных и центральных районах возможна оттепель.

За прошедшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 11 человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших было четыре пешехода.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала четырех водителей, за превышение скорости оформлено 74 протокола.

В целом полиция за прошедшие сутки оформила 354 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.