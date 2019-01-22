﻿ На старой Болдерайской дороге легковушка слетела в кювет, Mixnews.lv

На старой Болдерайской дороге легковушка слетела в кювет (5)

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Эксклюзив | 22 января 2019 года, 12:43

На старом Болдерайском шоссе по направлению из рижского района Иманты в Болдерай произошла авария, в результате которой легковой автомобиль слетел в кювет, об этом сообщает интернет-сообщество dtp_latvia, где публикуются фото и видеоматериалы очевидцев ЧП на дорогах.

На место прибыли оперативные службы, в том числе полиция, бригады "скорой" помощи и Государственной пожарно-спасательной службы.

Стоит добавить, что автоводители должны быть предельно внимательными и осторожными, так как снег и гололед затрудняет движение транспорта по главным и региональным дорогам по всей Латвии. Об этом информирует предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC). На уборку дорог выведено более 200 единиц техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Как сообщается, на дороге Алуксне-Малиена машина съехала с проезжей части. Как пишут очевидцы, там каждый день машины "улетают" в кювет.

Погодные условия в Латвии и в дальнейшем могут стремительно меняться — в течение ближайшей недели несколько раз будет усиливаться мороз, в западных и центральных районах возможна оттепель.

За прошедшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 11 человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших было четыре пешехода.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала четырех водителей, за превышение скорости оформлено 74 протокола.

В целом полиция за прошедшие сутки оформила 354 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.

Комментарии 5
Если что34 минуты назад
Дороги там нет давно, постоянно аварии там и летом тоже.
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Да?35 минут назад
Эксперт, иди в школу. Это Мерседес S-класса
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житель Болдераи46 минут назад
старая болдерайская трасса, связывает Иманту и Болдерай, в чертах города, движение довольно оживленное, сколько просили того же Америкса, хотябы разметку обновить. Ночью, при наших погодных условиях едешь часто вслепую, краев дороги НЕ видно, разметки тоже нет. Нам чудно рассказывали о грандиозных планах города..когда-нибудь.
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