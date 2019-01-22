﻿ Из-за разногласий глава Рижского профсоюза "скорой" уходит в отставку, Mixnews.lv

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Нынешний руководитель Рижского регионального профсоюза сотрудников Службы неотложной медицинской помощи Геннадий Русанов собирается уйти в отставку. Об этом он сам рассказал в эфире радио Baltkom, добавив, что не желает оставаться на этой должности, если его не ценят.

Глава Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис назначил на 22 января внеплановое заседание сотрудников профсоюза, так как недоволен работой Русанова и считает, что тот не справляется со своими обязанностями.

«Да, сегодня будет рассматриваться мое нахождение на занимаемой должности. Но кворум не соберется. Необходимо 126 человек. Люди просто не придут, все работают, у всех дела. Господин Керис недоволен тем, что я не созывал ежегодные собрания членов профсоюза. О его претензиях я узнал из СМИ. Он мне лично до сих пор не ответил. Но я пробовал созывать собрания дважды. На первое заседание пришли восемь человек, на второе - два. Эти заседания я не считаю необходимостью. Зачем тратить время людей и мое время. Вся информация всем членам профсоюза посылается на их почту. Они в курсе всех дел. Зачем мне тратить их время, чтобы рассказывать, какие у нас условия труда!», - пояснил Русанов.

При этом он добавил, что сам подаст в отставку с должности главы Рижского регионального профсоюза сотрудников Службы неотложной медицинской помощи.

«Да, уйду сам. Либо сегодня, либо в феврале. У нас разные с господином Керисом взгляды на работу профсоюзов. Зачем мне тратить время на людей, которые меня не ценят. Я со своими единомышленниками уже подал документы для организации нового профсоюза. Мы зарегистрируем организацию и попытаемся объединить всех сотрудников «неотложки». Для этого еще необходимо обеспечить юридическую поддержку медикам. Еще мы хотим подключить бывших сотрудников «скорой», фельдшеров… Все забывают этих людей. А они обладают огромными знаниями, которыми могут делиться с молодыми. Надо поддерживать социальные связи», - заключил Русанов.