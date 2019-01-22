﻿ Актер Маликов: в России доминирует рабская психология, Mixnews.lv

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Актер Рижского русского театра им. Михаила Чехова, россиянин Александр Маликов считает, что в России рабская психология выражена больше, чем в других странах. Об этом он рассказал в эфире программы “Без обид” на телеканале LTV7, которую ведет журналист радио Baltkom Вадим Радионов.

"На мой взгляд, в России эта рабская психология чуть-чуть более выражена, чем во всем остальном мире. Я не отрицаю, что мы, в принципе, все люди — рабы системы, мы все зависим от того, есть у нас работа или нет, мы все зависим от того, что нам нужно получать образование, мы зависим от того, что нам нужно платить за квартиру, зарабатывать деньги. Мы боимся обидеть начальников, начальники боятся перед следующими начальниками, следующие перед следующими — и так до Путина, может быть", - сказал Маликов.

Он также добавил, что сейчас смотрит на Россию со стороны, поскольку уехал оттуда 10 лет назад.

"В России я жил в достаточно юном возрасте... На мой взгляд, по моему опыту общения с людьми — я не берусь делать выводы, что это так и есть, это факт или что-то еще — русские люди более склонны проявлять эту рабскую психологию, что ли, они более зависимы от чужого мнения, они более склонны вести себя в обществе так, чтобы о них подумали лучше", - сказал Маликов.

Фото: facebook.com/TWHYSlv