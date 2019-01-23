﻿ Жители взволнованы: в Елгаве под видом реорганизации закрывают русские школы, Mixnews.lv

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В Елгаве разработана стратегия реорганизации сети школ на 2019-2025 годы, один из вариантов которой подразумевает, что некоторые учебные заведения будут переведены в другие помещения. Такой ситуацией в Елгаве обеспокоены и родители, и учителя, поскольку одна из русских школ, таким образом, будет закрыта. Об этом порталу Mixnews сообщила бывшая жительница Елгавы Валентина Емельяненко.

По ее словам, на данный момент в Елгаве расположены три образовательных учреждения, где обучение ведется билингвально, в том числе, на русском языке - 2-я основная школа, 5-я средняя школа и 6-я средняя школа. Основной реорганизации подлежит 2-я основная школа - ее собираются объединить с 6-й средней школой, которая находится на окраине Елгавы.

Как отметила Емельяненко, многие родители столкнулись с проблемой - если школы реорганизуют, чтобы учиться на родном языке, детям придется ездить слишком далеко.

"Родители собираются писать совместное письмо в Елгавскую мэрию. Но ситуация ужасная. Многие люди специально отдают детей во 2-ю школу, потому что она основная. Может, не хотят, чтобы в том же заведении "большие лбы" с маленькими детьми не бегали. Кроме того, школу выбирают не просто так. Эта 6-я школа очень далеко находится - по елгавским меркам, это другой мир", - указала женщина.

Депутат Елгавской думы от партии "Согласие" Андрей Эйхвалдс в интервью порталу Mixnews заявил, что под видом реорганизации 2-ю основную школу собираются закрыть.

"Это просто ликвидация, назвали другим словом, чтобы так страшно не звучало. Во 2-й школе учатся 660 детей. Мое предположение: 150-200 детей еще может принять 5-я школа, скорее всего это будут более успевающие дети. Потом еще появляется возможность, что 7-9 классы смогут остаться в этих помещениях, но учиться уже в Государственной гимназии Спидолы, которая переедет в эти помещения. Некоторые дети разойдутся по латышским школам, получится, что из 660 около 300 человек примет 6-я школа. В итоге проблема с наполняемостью школы не будет решена", - заявил депутат.

Как считает Эйхвалдс, реорганизация русскоязычных школ может привести к тому, что в Елгаве вовсе не останется таких учебных заведений.

"И когда через пару лет вступит в силу новый стандарт образования, многие из родителей задумаются о том, отдавать ли им своих детей в 6-ю школу. Получится так, что сейчас это учебное заведение примет много учеников, но со временем их число сократится и вопрос о закрытии снова актуализируется. Боимся, чтобы не получилось так, что "одним выстрелом" закроют две школы", - сказал политик.

Он отметил, что второй вариант стратегии также подразумевает упразднение школы, но только 6-й, а не 2-й.

По словам депутата, в обоих вариантах детям придется далеко ездить, а одна из школ через несколько лет все же закроется.

Эйхвалдс также указал, что Управление образования Елгавской думы собирается рассмотреть этот вопрос на заседании, на которое приглашены директора местных школ.

Между тем портал Mixnews пытается получить комментарий директора 2-й основной школы Елгавы.

Фото: F64 Photo Agency