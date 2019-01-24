﻿ Latvijas Pasts: пенсионеры ждут наших почтальонов с пирогами и чаем, Mixnews.lv

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В маленьких городах и селах Латвии пожилые люди знают своих почтальонов в лицо, а некоторые пенсионеры встречают их с накрытыми столами. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал член правления компании Latvijas Pasts Агрис Тимма.

"В деревнях почтальонов очень ждут. Это тот человек, которые приносит разные новости. Может, не самые приятные, но все же это уважаемые люди. Знаю, что есть места, где пенсионеры в ожидании почтальона накрывают стол, пекут пироги. Иногда это становиться проблемой, потому что надо с одним выпить чай, с другим, а потом еще к остальным успеть. В Риге и крупных городах все не так: тут соседей не все знают, не говоря уже о почтальонах", - сказал он.

Тимма отметил, что почта предоставляет стандартные услуги, но есть и дополнительные, которые очень популярны среди сельских жителей.

"В деревнях очень популярна услуга доставки шампуней и прочих бытовых предметов. И почтальоны всегда готовы принести все, что необходимо. Так и живем, потому что есть населенные пункты, где почтальон приходит к человеку раз в месяц, заодно может принести все необходимое. Эта услуга пользуется большой популярность. Почтальоны уже хорошо знают своих клиентов, собирают заказы, приносят в назначенный день. Это может быть шампунь, мыло, продукты. Сразу помогают с оплатой счетов", - рассказал он.

В 2018 году Latvijas Pasts вложила 85 тысяч евро в улучшение нескольких десятков почтовых отделений по всей стране, где появились детские уголки и стоянки для велосипедов.

В 19 почтовых отделениях введена возможность дистанционной записи на получение услуг через мобильное приложение Latvijas Pasts, в результате чего в целом такая возможность доступна уже в 86 почтовых отделениях.

Фото: Flickr/Latvijas prezidentūras Eiro