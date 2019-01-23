﻿ Режиссер фильма "ДМБ": военные хотели меня расстрелять, Mixnews.lv

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Культовый российский фильм Романа Качанова "ДМБ", в центре сюжета которого - трое молодых парней, попавших в армию, был отрицательно воспринят некоторыми военнослужащими. Об этом в программе "Встретились,поговорили" на радио Baltkom рассказал сам кинорежиссер.

Он отметил, что после выхода кинокартины ему поступали угрозы.

"Если после "Даун Хауса" меня хотели расстрелять некоторые мои коллеги-критики, и это было безопасно, то после фильма "ДМБ" меня хотели расстрелять некоторые военные, что было уже небезопасно. Это могло состояться, потому что военным же дают пострелять периодически: танк, ракету или пистолет, на худой конец. Строевые военные, ребята с высшим образованием восприняли этот фильм нормально, а комиссаров армейских перемкнуло основательно. Слава богу, что их было меньшинство. В общем, пальнуть обещали и могли. Я армию не сильно приукрасил в этом фильме. Да и, по-моему, она не сильно менятся последние 30 тысяч лет", - заявил режиссер.

Премьера фильм "ДМБ" состоялась 2000 году. ДМБ — сокращение слова "демобилизация", сленговое значение которого — увольнение в запас военнослужащих, отслуживших действительную (срочную) военную службу в Вооруженных силах РФ.