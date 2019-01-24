﻿ Рунгайнис: пора снести "сталинский торт" - свидетельство оккупации Латвии, Mixnews.lv

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Инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис, известный своими радикальными заявлениями, считает, что Латвии необходимо избавиться еще от одного свидетельства оккупации - здания, в котором сейчас располагается Академия наук.

"Пора задуматься о демонтаже еще одного шрама сталинизма и оккупации на лице Риги - "Сталинского торта" и замене его на что-то современное, красивое и полезное", - написал банкир в соцсети Twitter.

Таким образом Рунгайнис отреагировал на сообщение аудиторов, что здание Латвийской академии наук значительно превышает нужды, поэтому в целях экономии необходимо обдумать возможность переселиться в более подходящие помещения.

Laiks domāt par vēl vienas staļinisma un okupācijas rētas Rīgas sejā - “Staļina tortes” nojaukšanu un aizvietošanu ar ko mūsdienīgu, skaistu un noderīgu. https://t.co/Ai0xeDBCMD — Girts Rungainis (@GirtsRungainis) January 23, 2019

Примечательно, что большинство пользователей не поддержало такую идею Рунгайниса.

"Здесь я не соглашусь. Здание интересное, дополняет Рижский силуэт, а не деградирует его. Оно могло быть прекрасным офисным центром. В международном контексте это здание интересно и Рига потеряет, если его больше не будет", - написал пользователь Гатис Павилс.

"Зачем сносить? Это история. Не самое страшное здание", — считает другой пользователь.

Против сноса выступил и новый министр обороны Атис Пабрикс.

"Разрешите не согласиться. Исторический символ оккупационной архитектуры. Пусть остается", - считает Пабрикс.

Еще один пользователь указал, что в других странах такие здания становятся объектами туризма

"В центре Варшавы есть схожее здание, туристы выстраиваются в очереди, чтобы на обзорном лифте осмотреть панораму города. Там, наверное, у супермаркетов нет такого большого влияния на историческую застройку", - делится своим опытом Олавс Церс.

А еще один комментатор указал, что для того чтобы разрушить "большого ума не надо".

"А сколько зданий построили вы, господин Рунгайнис? Снести, разрушить, уничтожить...нет, не в этом развитие, в этом деградация", - вопрошает пользователь Гиртс.

Здание высотой в 21 этаж находится в центре Риги и построено по образцу московских сталинских высоток.

Изначально оно проектировалось как Дом колхозника. Строительство началось в 1952 году и продолжалось восемь лет.

Академия наук Латвии Основана в 1946 году и расположена в Риге, недалеко от исторического центра города, в высотном здании на площади Академияс, 1.

Деятельность Академии наук, объединяющей более 300 ученых Латвии и других стран в области естественных, инженерных, социальных и гуманитарных наук, финансируется и поддерживается государством.

Фото: Flikr