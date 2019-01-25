﻿ Медик: не злоупотребляйте парацетамолом, можно повредить печень!, Mixnews.lv

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Установить точный диагноз может лишь лечащий врач, а не фармацевт в аптеке. Об этом в эфире радио Baltkom напомнил руководитель Рижского регионального профсоюза сотрудников Службы неотложной медицинской помощи Геннадий Русанов.

Таким образом медик ответил на комментарий радиослушательницы, которая поинтересовалась, почему фармацевтам нельзя доверить выписывание медикаментов, особенно в период эпидемии гриппа.

"Я как-то простудилась, была небольшая температура, кашель, ломота в костях, пропустить работу не могла... Пришла в аптеку и фармацевт назначил бисептол. Но сейчас его сделали рецептурным лекарством. И придется идти к семейному врачу, выстаивать очередь", - сказала слушательница.

Русанов пояснил, что фармацевт не является медиком.

"Он не может качественно осмотреть пациента и установить точный диагноз, чтобы назначить лечение. Если при описанных симптомах фармацевт назначает бисептол, а это антибиотик, то при вирусах антибиотики неэффективны. Именно поэтому обследовать людей и назначать медикаменты должен врач, а не фармацевт", - сказал медик.

Он также порекомендовал в пору активной циркуляции гриппа и вирусов, не перебарщивать с порошками, в состав которых входит жаропонижающее средство - парацетамол.

"Не переборщите с парацетамолом, потому что в порошках, таких как терафлю - содержится парацетамол (жаропонижающее), а если переборщить, то будут тяжелые повреждения печени", - сказал медик.

фото facebook.com/grusanovs; pixabay.com