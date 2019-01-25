﻿ Экс-министр: библиотеки "на колесах" развозят хлеб и помогают оплатить счета, Mixnews.lv

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В Латвии уже несколько лет существует bibliobuss — так называемая библиотека на колесах. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала экс-министр культуры, представитель Совета по доверию музея И.Зиедониса Жанете Гренде.

"Самый знаменитый bibliobuss из Гробини, рядом с Лиепаей. Два раза в неделю он ездит по маленьким поселкам, люди меняют книги. Кроме того, в этом автобусе есть компьютер с интернетом, сельские жители могут оплатить счета. Иногда этот же автобус привозит и хлеб. Такой же bibliobuss есть и в Огре", - сказала он.

Гренде отметила, что книги должны быть доступны во всех местах, где есть люди.

"Если поставить ящик с книгами в многолюдном месте, то 30% из них возьмут книгу и будут читать. Если в школьном коридоре стоит книжная полка, то дети читают. Когда-то у нас была дискуссия с рижской думой по поводу дорожек для велосипедистов. Кто-то сказал, что у нас их мало. Но если есть дорожки, то будут и велосипедисты, а если будет ящик с книгами, то будут и читатели", - сказала она.

Напомним, в середине января из Риги в Сигулду отправился первый в Латвии поезд с "читальней". Теперь возможность взять книгу и прочесть ее будет предоставлена пассажирам поезда.

Проект "читальни" в поезде является результатом сотрудничества Pasažieru vilciens и Национальной библиотеки, которая в этом году отметит свое столетие со дня основания. Пока "читальня" организована только в одном дизельном поезде - в первом и последнем вагонах, в целом пассажирам предлагается три ящика со специально отобранными книгами.

Фото: Flickr/martins.kuiselis