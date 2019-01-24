﻿ "Как у психотерапевта, аж вспотела": певицу удивили вопросы журналистов Baltkom, Mixnews.lv

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Солистка и автор песен российской музыкальной группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук заявила, что во время программы "Абонент доступен" на радио Baltkom она почувствовала себя, как на приеме у психотерапевта. Негодование певицы вызвали "слишком серьезные" вопросы журналистов радиостанции.

"У меня сейчас ощущение, что я на приеме у психотерапевта. Для меня страдание — это когда тяжело на душе, не хочется вставать с постели, не хочется никуда выходить. Наверное, это ревность, ненависть, злость — такой диапазон чувств, который через какое-то время из психологических превращается в физические", - сказала Ткачук.

На вопрос ведущего, тяжело ли певице говорить на такие темы в интервью, гостья ответила, что чувствует себя странно.

"Мне не тяжело, мне странно. Меня пугает, что вы так серьезно подошли к этому разговору. Для меня это очень серьезно, я всегда стараюсь немножко иронизировать, я нахожусь в пограничном состоянии. У меня нет абсолютно черного или белого", - отметила она.

"Мы могли подойти к вам формально, сделав благостное и веселое интервью, но приняли решение разглядеть в вас что-то более глубокое. Интересно, что вы ощущаете, когда вас воспринимают иначе сформированному имиджу", - спросил ведущий.

"Что я ощущаю… Мне приятно, что вы так глубоко изучили мои интервью и тексты, но не нужно так буквально все воспринимать. Все-таки это не я, а лирическая героиня — нет прямой связи", - ответила Ткачук.

Позже в инстаграме певицы появилось видео на котором она рассказывает о своих впечатлениях от эфира.

"Это какой-то очень строгий эфир. У меня ощущение, что я на сеансе у психотерапевта, и мы разбираем мои психологические проблемы. Я была не готова, я аж вспотела", - сказала она.

Интервью вызвало обсуждения пользователей в социальной сети [Facebook]

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"Клевая! Настоящая дальневосточная творческая кровинушка!!!! Ведущим было сложно, но временами было не удобно слушать даже, когда вопросы типа "- вы создаете произведение искусства? -да! -а почему вы так считаете?" Ну, ребята камон! )) а когда оживилась про книги - то просто, как выглянуло солнце!) Спасибо!)", - отметил Дмитрий.

"Честно говоря, всё интервью было такое ощущение, что она вообще не поняла зачем согласилась. Я примерно так с соседкой разговариваю, пока в лифте еду, вроде нужно что-то ответить, но так, для вида. Не понравилась она мне, а вы с Анной как всегда молодцы", - написал Антон.

"Девушка совершенно откровенно и искренне отвечала на вопросы. Мне понравилось! Сейчас послушаю "Мою Мишель"", - выразил Олег.

"Я тоже слушала. Мне показалось интервью ей далось с трудом. Она ожидала чего-то более легкого явно...", - отметила Алина.

Группа "Моя Мишель" известная песнями "Дура", "Химия", "Целовать нельзя" и другими.

Фото: facebook.com/moyamichelle