﻿ “У пса замерзли лапки, он плакал”. Прохожие помогли привязанной на улице собаке, Mixnews.lv

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В Латвии сохраняется морозная погода, поэтому стоит повнимательнее отнестись к животным, которые остаются на улице, пока их хозяева могут посещать торговые центры. Читательница портала Mixnews Наталия вчера стала невольной участницей истории по помощи собаке, привязанной у магазина.

Наталия рассказала, что увидела, как в районе 20 часов, молодая женщина с маленьким сыном привязала свою собаку у магазина Rimi на углу Деглава и Илукстес. Мама с мальчиком зашли внутрь торгового центра и в целом отсутствовали около часа. На улице было 7-8 градусов мороза. Пес явно замерз и начал скулить, на поиски хозяйки бросились сочувствующие прохожие.

“Меня привлек его плач, и я остановилась подождать хозяина. У собаки замерзли лапки, и она плакала. Спасибо сотрудникам магазина, сразу все мобилизовались, девушка-охранник и продавцы несколько раз делали объявление, пока хозяйка объявилась. Собаку, кстати, разрешили завести в магазин погреться. Песик ко всем кидался на руки. В итоге хозяйка пришла, вручила поводок своему маленькому сыну 5-6 лет и со словами "я за перчатками" ушла обратно... Еще на 20 минут! Благо ребенок с собакой уже ждали между дверьми в магазине,” - рассказала Наталия.

Наталия расказала, что вернувшаяся хозяйка собаки не чувствовала своей вины.

“Когда дама вернулась, сразу пошла в атаку - мол, собаке 7 лет и он всегда плачет, когда она его привязывает у магазина или оставляет дома одного... А пес классный, очень дружелюбный и явно нуждающийся в любви и заботе. Боюсь, что собачка явно лапки обморозила”, - сказала Наталия.

Рижанка призвала прохожих не быть равнодушными, и обращать внимание на оставленных на улице животных.