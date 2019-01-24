﻿ Посол РФ: Латвия принимает танки НАТО, забывая о состоянии своих дорог, Mixnews.lv

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Железнодорожная линия Rail Balticа, строительство которой затронет и Латвию, несомненно, является военным проектом Европы, так как этот путь облегчит для альянса НАТО перемещение военной техники в страны Балтии. Об этом в ходе пресс-конференции заявил посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

"Для нас никогда не было секретом то, что Rail Baltica - это прежде всего военно-структурный проект. Как вы помните, со времен Российской Империи, местная колея отличается от колеи в Европе. Поэтому чтобы переставить пары с тех вагонов, которые будут везти танки на защиту от агрессивной России, требуется больше времени, чем просто проход этих вагонов по соответствующей колее. То есть танки к вам придут быстрее", - сказал Лукьянов.

Он также отметил, что для полноценного использования военной техники Латвии необходимо отремонтировать дороги в стране.

"Если они к вам придут - поздравляю. Они, правда, не выдерживают ваших дорог. Они [танки] слишком тяжелые. А [латвийские] автомобильные дороги, увы - не автобаны германские. Так что "Леопарды" (немецкие танки "Леопард" - Mixnews) и прочие леопольды могут завязнуть", - сказал Лукьянов.

Добавим, весной 2018 года Еврокомиссия предложила заложить в многолетний бюджет ЕС на период 2021–2027 годов средства на объекты инфраструктуры путей сообщения двойного назначения с той целью, чтобы облегчить перемещение военной техники в странах-членах.