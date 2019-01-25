﻿ Домбровский назвал коалицию тепличной с "ни бе, ни ме" политиками, Mixnews.lv

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В Латвии не происходит никаких существенных изменений у лучшую сторону из-за политиков, которые ничего из себя не представляют. Об этом в эфире радио Baltkom заявил депутат Сейма от партии "Согласие" Вячеслав Домбровский.

"Латвийская политика, которая представлена типичными партиями, одна большая теплица. Они (правящая коалиция прим.ред) исключили из переговоров самую большую партию ("Согласие" - Mixnews). Таким образом они уничтожили конкуренцию. Так лидеры не вырастают. В тепличных условиях не появляются сильные политики, есть только "ни бе, ни ме" политики. Им всем в этой теплице очень удобно сидеть и отвлекать внимание общества, говоря, что в мире неспокойно, что виновата Россия", - сказал Домбровский.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе такие методы долго работать не смогут.

"Страны вокруг нас разобрались в своих внутренних противоречиях. Например, Чехия, Польша, Россия, Эстония и Литва. Нигде нет такого раскола в обществе и топтания на месте, как у нас. Все идут вперед. По сравнению с ними, будет более ясно видно, насколько отстает Латвия", - заключил депутат.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Вячеслав Домбровский будет номером один в списке "Согласия" на выборах Европарламента.