﻿ Профессор на Baltkom: в Венесуэле может начаться гражданская война, Mixnews.lv

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Профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец заявил, что не исключает возможного начала гражданской войны на территории Венесуэлы. Об этом он заявил в эфире радио Baltkom в программе "Baltkom Онлайн".

"События в Венесуэле развиваются очень динамично, сейчас велика вероятность силового варианта решения конфликта. Есть как минимум несколько болевых точек, которые могут к этому привезти: уличные столкновения, отказ США подчиниться заявлению Мадуро о разрыве дипломатических отношений. Если они попробуют силой выселить дипломатов - это может трактоваться как нападение на американских граждан. Не случайно ЕС призвал обе страны снизить градус и начать разговаривать. Ситуация может кончиться очень плохо", - отметил он.

Хейфец добавил, что на данный момент действующий президент Мадуро имеет поддержку официальных стражей порядка страны.

"На данный момент он имеет эту поддержку, но силовики они ведь тоже часть общества. Они сталкиваются с определенными проблемами, как и другие граждане. Брожение там идет. И то, что несколько дней назад там была попытка мятежа, это показывает, что внутри вооруженных сил есть люди, которые недовольны правлением Мадуро", - сказал он.

По словам профессора, значительная часть общества Венесуэлы выступает против правления действующего президента страны Николаса Мадуро.

"Значительная часть общества недовольна Мадуро, и хочет, чтобы он ушел. 30% поддерживают его. В целом, население Венесуэлы разочаровано в политической системе и в действующих партиях. Оно прибывает в состоянии кризиса. К сожалению, я бы не исключал возможность начала гражданской войны на территории Венесуэлы", - подчеркнул Хейфец.

Напомним, 23 января, в столице Венесуэлы вспыхнули протесты. Их участники потребовали отставки действующего президента Николаса Мадуро. В Каракас вошла бронетехника для сдерживания протестов. Мадуро заявил, что США попытались совершить госпереворот в стране, поэтому Каракас разрывает дипломатические и политические отношения с Вашингтоном. По его словам, все американские дипломаты будут высланы из страны.