﻿ Экономист: хотим мы или нет, но ЕС становится единым государством (+ОПРОС), Mixnews.lv

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На сегодняшний день нет предпосылок к развалу ЕС. Наоборот, альянс движется в сторону единого государства. Об этом в интервью радио Baltkom сказала доктор экономических наук, член Академии наук Райта Карните.

"Для развала ЕС нет экономической базы. Не верю, что он развалится. Здесь находятся самые богатые государства. И здесь люди могут передвигаться. Будущее предопределено единой валютой, а это требует очень многого: строгий контроль над банками, финансовые регулировки, политический контроль. В будущем может быть вид единого государства. Хотим мы или нет, но мы к этому двигаемся. Каждое отдельное государство в рамках всего мира является очень маленьким, ведь не стоит забывать о Китае, США", - сказала она.

Напомним, вчера министр иностранных дел Эдгар Ринкевич представил в Сейме ежегодный доклад о внешней политике Латвии и актуальных вопросах ЕС. Министр поблагодарил союзников за вклад в укрепление альянса Латвии и НАТО, добавив, что альянс сталкивается сейчас с нестабильностью на восточном и южном флангах.

Он добавил, что ЕС уже несколько лет работает в кризисном режиме, и основное требование людей - сильный и единый Евросоюз. Это требование политики должны принять как жесткую и конкретную рабочую задачу. В условиях глобализации ЕС не должен расколоться на маленькие и конфликтующие группы по интересам.