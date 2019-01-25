﻿ Новый министр экономики: мы платим за электричество в 8 раз больше соседей, Mixnews.lv

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Ликвидация компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии является главным приоритетом Министерства экономики. Об этом в эфире радио Baltkom заявил глава ведомства, политик от партии KPV LV Ральф Немиро.

По его словам, при успешной ликвидации КОЗ и проведении дальнейшей энергетической политики потребители почувствуют существенные изменения в лучшую сторону.

"Во всей Европе и во всем мире необходимо думать о возобновляемых энергоресурсах, это связано в том числе с окружающей средой. Каждое государство стремится к тому, чтобы стать энергонезависимым. Мы можем стать таким государством только если будем использовать возобновляемые ресурсы. Это логично. И мы сейчас занимаемся этим вопросом с самого начала. Приоритет номер один - ликвидировать КОЗ. Сроки, мягко говоря, очень сжаты", - сказал Немиро.

По его словам, сегодня латвийские потребители серьезно переплачивают по сравнению с соседними странами.

"Так получилось исторически. Если мы смотрим на графики, то видим, что мы платим за возобновляемое электричество не в два раза дороже, но по отдельным позициям даже в восемь. Это совершенно неправильно. Если мы смогли бы ликвидировать КОЗ, и электричество было бы не в восемь, а хотя бы в два раза дороже, мы увидели бы в своих счетах существенные изменения", - сказал Немиро.

Он также согласился с мнением предыдущего министра Арвила Ашераденса о том, что отменить КОЗ с марта без судебных тяжб, скорее всего, не удастся.

В начале января Министерство экономики подало в комитет правительства доклад о мерах дальнейшей поддержки "зеленой" энергии. Доклад предусматривает отмену КОЗ электроэнергии с 2022 года и замену его новой системой поддержки "зеленой" энергии на основе рыночных принципов.

Однако 10 января Сейм призвал Минэкономики разработать правовые акты для отмены КОЗ электроэнергии уже с 31 марта 2019 года.