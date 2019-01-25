﻿ "Пора закрывать бизнес!" Иесалниекс о "русских" киносеансах в Даугавпилсе, Mixnews.lv

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Минюст во главе с Янисом Бордансом и Центр госязыка должны разработать нормативные акты, согласно которым в Латвии за неупотребление госязыка будут ужесточены наказания.

По мнению члена Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Яниса Иесалниекса, за такие нарушения необходимо увеличить не только денежные штрафы, но и ввести норму вплоть до закрытия бизнеса.

Таким образом политик отреагировал на жалобу советника Европейской торгово-промышленной ассоциации Яниса Буткевича, который рассказал о своем опыте посещения кинотеатра в Даугавпилсе, демонстрирующем фильмы на русском языке.

"На Рождественские выходные хотели с детьми сходить в кино в Даугавпилсе, но обломились, так как НИ ОДИН фильм не показывали на латыщском языке (ну или на английском). Это в своей-то республике, которая целенаправленно работает на максимальное сохранение русского языка", - с иронией написал Буткевич.

Šādi piemēri liek secināt, ka par sistemātiskiem un apzinātiem valsts valodas pārkāpumiem būtu nepieciešami daudz bargāki sodi, līdz pat komercdarbības izbeigšanai. @_VVC, @Tieslietas, @Bordans. https://t.co/w4bZPummj4 — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 24 января 2019 г.

"Такие примеры заставляют сделать вывод, что за систематические и сознательные нарушения правил использования госязыка необходимо вводить намного более строгие штрафы, вплоть до прекращения коммерческой деятельности", - пишет Иесалниекс, обращаясь к Центру госязыка, Министерству юстиции и его главе Янису Бордансу.

Как сообщалось, Центр госязыка (ЦГЯ) пригрозил кинотеатру Даугавпилса Silverscreen штрафами в размере более 7000 евро за то, что в нем голливудские фильмы показывают на русском языке, сообщила передача Латвийского телевидения 4. studija.

Как рассказала представитель ЦГЯ Сармите Павулена, кинотеатр ранее уже был неоднократно наказан административно. Последний штраф, примененный к кинотеатру за демонстрацию фильмов на русском языке составил 7000 евро. По словам Павулены, в дальнейшем планируется применить еще более крупные штрафы.

Между тем, как рассказал порталу Mixnews бывший работник кинотеатра Silverscreen, ранее фильмы показывали на оригинальном языке с латышскими и русскими субтитрами. Однако через пару месяцев жители перестали ходить в кинотеатр.