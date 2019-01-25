﻿ "Маленькие зомби!" Дети уткнулись в телефоны и не видят смертельных рисков, Mixnews.lv

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Трагедия в Золитуде, когда под поездом погиб подросток, потрясла жителей Латвии. Пользователи соцсетей дискутируют на тему, как уберечь детей, которые настолько поглащены современными гаджетами, что не замечают, что происходит вокруг, продвергая себя серьезным рискам.

Люди констатируют, что социальные кампании, которые периодически проводят ответственные структуры, не работают. Люди приходят к выводу, что основную роль в разъяснении таких вопросов как безопасность на дорогах, должны играть родители и близкие.

Одна из пользовательниц соцсети Facebook поделилась видеокадрами, на которых запечатлен маленький мальчик лет 7-9, который идет ей навстречу по тротуару, играя в телефоне, совершенно не замечая ничего вокруг. При этом мальчишку совершенно не смутило то, что он почти столкнулся с коляской, которую везла перед собой автор видео. Мальчик остановился и, не поднимая голову, продолжал играть.

"Смеяться или плакать. Маленький зомби, второй на сегодня", - написала женщина.

Люди стали активно делиться публикацией. Некоторые считают, что это совершенно точно вина родителей, которые приучают детей с малолетства к мобильникам.

"Это только вина родителей, что таких маленьких детей приучают к телефонам. Есть много родителей, которых бесит, когда их не оставляют в покое или не дают отдохнуть, поэтому в такой ситуации есть вариант дать планшет/телефон ребенку и пусть он сидит в своей комнате и играет в него. Поэтому и получаются такие ситуации, несчастные случаи на дорогах или железной дороге", - написала одна из пользовательниц.

Ранее сообщалось, что в четверг, 24 января, на промежутке железной дороги между Золитуде и Depo произошел несчастный случай, в котором погиб подросток. Очевидцы сообщили полиции, что мальчик не реагировал на крики окружающих о приближении состава, а также на звуковые сигналы поезда.

Один из свидетелей ЧП в соцсети написал, что, по всей вероятности у мальчика в ушах были наушники.