﻿ ФОТО: в одном из домов Олайне в качестве шторы вывесили "свастику", Mixnews.lv

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В одной из квартир в городе Олайне в качестве шторы вывесили похожий на свастику знак. Этот факт вызвал недоумение у местных жителей. Фотографию прислал порталу Mixnews очевидец.

Напомним, в начале января в Салдусе вновь появилось неоднозначное украшение к праздникам, когда около гаражей установлена свастика. И это уже не первый случай, когда в городе устанавливают украшение в виде так называемого огненного креста.

Декор, напоминающий свастику, был вывешен на одном из жилых домов Салдуса и в 2017 году.

Тогда местная дума успокоила – закон не нарушен, так как вопросы вызвал символ "огненного креста", а вовсе не свастика.

Стоит добавить, свастику или крест войны как свой символ использована нацистская Германия. Там этот символ запрещен со времен Второй мировой войны.

В латышском фольклоре "огненный крест" (Ugunskrusts - Угунскрустс), имеющий по форме вид свастики - традиционный символ и часто встречается в тканях и вышивках.