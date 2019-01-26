﻿ Latvijas Pasts: люди не пишут письма, а заказывают посылки из Китая, Mixnews.lv

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Запросы и привычки клиентов со временем меняются, поэтому почта должна подстраиваться под их нужды. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал член правления компании Latvijas Pasts Агрис Тимма.

"На почте многое изменилось, ведь раньше отправляли и получали письма и открытки. Теперь в основном заказывают через интернет разные вещи. Это очень большой поток. Самые большие объемы посылок однозначно из Китая. Маленькие посылки с Alibaba или Amazon", - пояснил Тимма.

Он рассказал, что почта старается напоминать жителям, что получать письма написанные от руки очень приятно.

"Перед Новым годом и Рождеством мы проводим разные кампании и напоминаем, что родным и друзьям будет приятно получить открытку с вашим почерком, а не смс или эмайл", - сказал Тимма.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в январе Latvijas pasts в поврежденном виде получило почти 80 мешков посылок из Нидерландов, доставленных на самолете. В каждом мешке находится несколько десятков посылок - промокших или развалившихся от влажности настолько, что невозможно установить адресат.

Фото: upload.wikimedia.org